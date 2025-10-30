Startups y expertos se reúnen en Mobility City para exponer proyectos de mejora de almacenamiento energético y baterías

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VII edición del Innovation Day de Mobility City, que se ha desarrollado este jueves en Mobility City, en el marco de la Semana del Emprendimiento en Aragón (SEA), ha reunido a startups, líderes institucionales, expertos en el sector e inversores para abordar proyectos que proponen mejoras en el ámbito del almacenamiento y las baterías en industrias como la energía, automoción, la logística o las renovables.

El Innovation Day de Mobility City está organizado por Fundación Ibercaja, Zebra, CIRCE, Sernauto y Fundación Aragón Emprende y se articula en torno a dos bloques, dividos en dos mesas redondas.

Una de ellas sobre 'El almacenamiento del futuro', y una segunda acerca de Innovación y eficiencia en el almacenamiento de energía', en las que se ha compartido conocimiento y se han desgranado proyectos y cuestiones sobre nuevas tecnologías de almacenamiento, sustitución de metales o ciberseguridad.

El coordinador de Mobility City, Jaime Armengol, ha aludido, en declaraciones a los medios de comunicación, al momento de liderazgo que atraviesa Aragón en cuanto a fabricación de baterías, amparado por la "gran inversión" de Stellantis y CATL en Figueruelas. La jornada que alberga el espacio de Fundación Ibercaja pretende "motivar un diálogo" entre los actores implicados, organizaciones y empresas.

Por su parte, la gerente de Innovación y Talento de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), Cecilia Medina, ha insistido en la necesidad de impulsar "distintas soluciones para los distintos retos dentro de la movilidad", pero "uno de los principales vectores es el vehículo eléctrico de batería".

Asimismo, Medina ha señalado la colaboración público-privada como esencial para conseguir proyectos como el de la fábrica de baterías en Figueruelas, para el que se ha hecho un "fuerte esfuerzo".

Acerca de las baterías y su imprescindible impulso para el avance del sector, la gerente de Innovación y Talento de Sernauto ha explicado que la investigación de este sistema de almacenamiento energético por parte de Europa responde a la dependencia de Asia, líder en este área.

"Hay que trabajar mucho en innovación para que podamos estar presentes desde las fases de diseño y luego de reciclado, para la reutilización de componentes que nos hagan ser fuertes en nuestro ecosistema", ha apuntado Cecilia Medina.

SEMICONDUCTORES

En otro orden de cosas, Medina ha aludido al comunicado remitido en la tarde de este miércoles por Sernauto manifestando su máxima preocupación" ante la evolución de la crisis internacional derivada de la intervención en la empresa Nexperia por parte del Gobierno de los Países Bajos y las restricciones impuestas por las autoridades chinas a las exportaciones de dicha compañía.

Ha aclarado que el riesgo de paralización de las líneas de producción por falta de stock no solo afecta al norte de Europa, sino que también a España. "Estamos viendo que en la industria de la automoción podría tener una afectación grave", ha lamentado.

"Estamos trabajando en que se pueda completar toda la cadena de suministro aquí en Europa, pero, como en el caso de las baterías, vamos pasito a pasito y las decisiones no se toman de un día para otro", ha añadido, advirtiendo de que "necesitamos que se tome una decisión pronto para que no suponga una rotura de stock tan grande como la que vivimos en tiempos pasados".

STARTUPS

El cofundador y responsable de innovación en Zebra Ventures, Ulises Gómez, ha expresado que las startups "son la punta de lanza en la innovación", pero "necesitan ese puente de conexión con las empresas y con los sectores para que sus soluciones puedan entrar a mercado y avanzar rápidamente", por tanto, "queremos generar un círculo virtuoso proveedor-cliente" con eventos como este.

En concreto, en esta cita han participado seis startups y dos proyectos de investigación: Alterity, Freesvee, Zelestium, Ubicuo, H2Point, Araid Foudation, Hydra y Batteryfly.

Entre las novedades presentadas, Gómez ha destacado una patente española basada en el aluminio, una solución de software que permitirá la conectividad del vehículo con la electronlinera y dos baterías de nuevos materiales, como el vanadio.

Por último, desde Zebra han coordinado una dinámica de grupos dirigida a "trabajar y a cocrear sobre cuál va a ser ese futuro del sector y desde una lógica de diseño de futuros", ha aclarado Ulises Gómez, quien ha redundado en el propósito de que los participantes sean protagonistas del evento y se lleven píldoras de contenido que puedan aplicar.