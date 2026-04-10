Fallece un trabajador en accidente laboral en San Mateo de Gállego (Zaragoza)

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este viernes, 10 de abril, en accidente laboral en la localidad zaragozana de San Mateo de Gállego, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno de Aragón. Se trata de la novena víctima mortal por accidente traumático en Aragón en lo que llevamos de 2026 según el recuento que llevan a cabo los sindicatos CCOO y UGT Aragón.

En el momento del siniestro, el operario manejaba un toro mecánico y ha caído sobre un terraplén de unos cuatro metros de altura.

Según ha trasladado el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, el fallecido, vecino de San Mateo de Gállego, es un hombre de unos 40 años con tres hijos. El accidente se ha producido de madrugada durante los trabajos de explanación que llevaba a cabo para la empresa Construcciones Ortiz.

"Como otras ocasiones, se trata de una empresa muy pequeña de la construcción, de cinco trabajadores, por lo que se repite ese patrón maldito de pequeñas empresas, sobre todo en ese sector", ha recordado Clarimón.

El próximo lunes 13 de abril CCOO y UGT Aragón volverán a concentrarse en el Monumento a la Constitución en repulsa por el accidente y en memoria de las víctimas de accidentes laborales en Aragón.