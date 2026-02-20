Prosigue la búsqueda del joven desaparecido hace una semana en la capital aragonesa

Labores de búsqueda del joven desaparecido, a la altura del Naútico de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza se han incorporado también este viernes a la búsqueda del joven desaparecido Pablo Cebolla, a petición de Policía Nacional, que coordina el dispositivo.

Dos dotaciones de rescate de la Unidad de Salvamento Acuático, con dos embarcaciones y ocho bomberos, están trabajando en el río Ebro, en la zona del Club Náutico. El joven se encuentra desaparecido desde la madrugada del viernes, cuando fue visto a las puertas de una discoteca. Unas cámaras de videovigilancia situadas en el Puente de Piedra le captabas más tarde en las escaleras del Naútico.

Asimismo, se ha sumado la unidad de drones para ayudar en las labores de búsqueda, mientras que los voluntarios de Protección Civil revisarán las riberas desde esta tarde.