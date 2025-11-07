Un total de cinco heridos en la colisión de dos turismos y una furgoneta en Agón

Accidente en la carretera nacional 122, en el término municipal de Agón, en el que se han visto implicados dos turismos y una furgoneta. - DPZ.

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han excarcelado a una persona atrapada en su vehículo tras un accidente en el que se han visto involucrados dos turismos y una furgoneta, asistiendo a cuatro personas más con lesiones.

El siniestro se ha producido este jueves en la carretera nacional 122, en el punto kilométrico 54,00, en el término municipal de Agón (Zaragoza), ha informado la DPZ.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos de los parques de bomberos provinciales de Tauste y Tarazona. En el operativo también han participado Guardia Civil, 061 y Protección Civil.