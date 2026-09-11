Susín recalca que "la Educación no es un juguete de la izquierda" y exige "un compromiso sin fisuras"

Pleno.- Susín afirma que "la izquierda ha fracasado" con su política educativa y "ha arrastrado a toda la sociedad" - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha afirmado este viernes, en una interpelación con el diputado del PSOE Jorge Pastor, en la sesión plenaria de las Cortes, que "la Educación no es un juguete en manos de la izquierda", ha recalcado que este área "es de todos" y ha emplazado a afrontar esta materia "de una forma seria" con "un compromiso sin fisuras".

En su intervención, Carmen Susín se ha quejado de que esta ha sido la primera vez que se habla de planificación en esta legislatura porque hasta ahora solo se ha hablado de reivindicaciones sindicales. "El curso está programado y ha echado a andar", ha expresado.

La consejera ha emplazado a "tomarnos en serio de una vez en este país la educación" y ha hecho notar que es la primera consejera del área que se ha reunido con los equipos directivos de Primaria y Secundaria.

"Siguen sin decirnos la posición del PSOE ante el trabajo que tenemos por delante, que exige un compromiso sin fisuras", ha reprochado Susín a Pastor, insistiendo en que los socialistas tendrán que dar "muchas explicaciones" a las familias por los resultados del Informe PISA.

PRIVATIZACIÓN

El diputado del PSOE Jorge Pastor ha señalado que el Informe PISA ha arrojado resultados negativos en países como Islandia, Eslovenia, Noruega, Francia o Alemania, observando que allí no se aplica la legislación socialista de educación, restando valor a las críticas de Susín a la LOMCE. "Le pido honestidad", le ha espetado.

Pastor ha indicado que desde que gobierna el PP ya se han hecho dos evaluaciones de diagnóstico en Aragón, además de PISA. "No sé muy bien qué han hecho, más bien estaban centrados en la privatización del Bachillerato", ha dicho el diputado del PSOE, quien ha dejado claro que el proceso de enseñanza está centrado en el alumno y el sistema debe ser de calidad "y valorar el esfuerzo", ser "equitativo, inclusivo, atender por igual a todo el mundo y respetar la diversidad".

Por otra parte, Pastor ha pedido mejoras en la climatización de las aulas y ha defendido la enseñanza gratuita desde los cero años hasta la universidad, poniendo el ejemplo de Asturias. "Díganos qué pretende hacer para poner en el centro al alumno, para que el sistema sea de calidad y atienda al esfuerzo, pero también que sea equitativo".

Ha avisado que el PP "está dejando que Vox entre en el Departamento" de Educación. El parlamentario socialista ha considerado que si esta legislatura fuera "normal" y "no marcada por la relación amor-odio de PP y Vox" estaría hablando de los proyectos desde 2023, añadiendo que "lo único que se conoce que han hecho es intentar privatizar el Bachillerato".

Sobre la normativa de actividades extraescolares, ha pedido que el Departamento de Educación no ningunee a la asociación que agrupa a los directores de centros educativos, que han rechazado esta normativa y han pedido asistencia jurídica garantizada en todos los procesos penales. Ha advertido de que "se están cancelando muchas actividades --extraescolares-- en el Pirineo".