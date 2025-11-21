Susín visita la casa de infancia de Munébrega (Zaragoza), que ayuda a "consolidar la población en el territorio"

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, en la casa de infancia de Munébrega. - DGA

MUNÉBREGA (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha visitado este viernes la casa de infancia de Munébrega (Zaragoza), donde ha afirmado que este tipo de iniciativas ayuda a "consolidar la población en el territorio".

Susin ha recorrido, junto con la directora general de Familia, Eva Fortea, este espacio, completamente renovado, que este curso 2025/26 inició su actividad el pasado 1 de octubre.

El centro atiende actualmente a cuatro niños de dos años: dos de Munébrega, una de La Vilueña y una de Valtorres. Tres de ellos ya fueron usuarios el curso pasado, consolidando la continuidad del proyecto y la confianza de las familias.

La casa de infancia fue reformada entre finales de 2024 y principios de 2025, por lo que las instalaciones son completamente nuevas y adaptadas a las necesidades de la primera infancia.

Durante la visita, la consejera ha destacado el impacto de este modelo en el mundo rural: "Las casas de infancia demuestran que apostar por el medio rural es garantizar el futuro de Aragón. Aquí se ofrece un servicio esencial para las familias, que les permite conciliar sin renunciar a vivir en sus municipios, y garantizamos a los niños un entorno seguro y de calidad", ha indicado.

En este sentido, Susín ha añadido que la expansión de la red de casas de infancia "es una prioridad del Departamento porque responde a una necesidad real del territorio".

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La directora general de Familia, Eva Fortea, por su parte, ha resaltado que "Munébrega es un ejemplo de cómo la colaboración entre Gobierno de Aragón, ayuntamientos y familias permite consolidar recursos que fijan población y garantizan igualdad de oportunidades", ha manifestado.

La de Munébrega es una de las casas de infancia que accedió en 2024 a la primera convocatoria de ayudas para estos recursos de conciliación, diseñados para facilitar una atención integral y personalizada a niños de 0 a 3 años que residen en pequeños municipios.

En concreto el Ayuntamiento de la localidad zaragozana recibió 30.883 euros al amparo de las subvenciones convocadas en 2024 y ha vuelto a concurrir a la convocatoria de 2025, cuya resolución se hará pública antes de final de año.

Gracias a la anterior línea de financiación se impulsaron 14 casas de infancia: de las 7 abiertas en Huesca siguen operativas las de Abiego, Berbegal, Castillonroy, El Grado, Naval y Nerín; la de Isábena cerró por falta de niños.

También se financiaron 6 casas de infancia en Teruel --Alfambra, Aliaga, Báguena, Escorihuela, Linares de Mora y Monforte de Moyuela-- y la de Munébrega que este viernes han visitado Susín y Fortea, la única hasta el momento en la provincia de Zaragoza.

La previsión del Departamento de Bienestar Social y Familia es que, además de las 13 que están abiertas y recibieron subvención en su momento, la segunda convocatoria mantenga ayudas para las que están funcionando y se puedan incorporar otros municipios, de modo que la red de casas de infancia en las tres provincias va a sumar 18 en total.

CASA DE JUVENTUD

Tras su paso por Munébrega, la consejera ha visitado en Calatayud la Casa de la Juventud, un equipamiento municipal recientemente reformado de manera integral, con una inversión de más de 500.000 euros, financiada conjuntamente por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Juventud.

El edificio incorpora una redistribución completa de los espacios, nuevas zonas de ocio, salas polivalentes, espacios insonorizados para actividades musicales, aulas de formación, una terraza exterior, mejoras en accesibilidad y climatización, así como una envolvente eficiente y sostenible.

El centro cuenta en la actualidad con 1.058 jóvenes socios, lo que lo convierte en un punto de referencia para la población juvenil bilbilitana.

El diseño del nuevo equipamiento se realizó mediante un proceso participativo, teniendo en cuenta las propuestas de los propios jóvenes para adecuarlo a sus necesidades.

La consejera ha subrayado que "la reforma de la Casa de la Juventud de Calatayud es un ejemplo de cómo la colaboración institucional permite crear espacios modernos y atractivos para los jóvenes, reforzando su participación y ofreciéndoles alternativas de ocio saludable".