Técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza acceden al solar privado de la calle Armas y hacen un tratamiento contra las ratas

Técnicos del Instituto Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza acceden al solar privado de la calle Armas para hacer un tratamiento de choque contra las ratas - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Técnicos del Instituto Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza han accedido esta mañana al solar ubicado en la calle de Las Armas en el que se había detectado, en los últimos días, una creciente presencia de ratas. Se trata de una parcela de titularidad privada y con ciertas peculiaridades que habían dificultado de manera importante la localización de sus responsables.

Finalmente, se ha conseguido la autorización para hacer un tratamiento de choque que se desarrollará en, al menos, dos fases distintas y cuyo coste será repercutido a los propietarios del solar.

Este miércoles se han colocado, al menos, una docena de portacebos de captura con un atrayente, lo que facilitará una primera eliminación de ejemplares. Posteriormente, cuando se haya constatado que se ha atrapado un número suficiente de ratas, se colocarán más cebos con rodenticidas --raticidas de acción retardada-- en las madrigueras y zonas de acceso.

Además, se va a proceder a una limpieza de urgencia del solar, en el que hay basuras acumuladas, sobre todo en su zona de entrada.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Desde el Ayuntamiento de reitera el llamamiento a no dejar restos de comida ni basuras en las calles. Por muy rápido que se consigan retirar por parte del servicio de Limpieza Municipal, estos residuos atraen la presencia de roedores y otras plagas, lo que supone un importante problema de salud pública, además de perjudicar a la imagen de la ciudad.

Todos los avisos que se reciben en materia de Salud Pública se atienden a la mayor brevedad, y el objetivo en el próximo contrato es intervenir en las siguientes 24 horas tras su recepción en el servicio.

No obstante, en el caso de los solares, hay primero que determinar si es un solar de titularidad pública o privada. En el primer caso se interviene de inmediato, en caso de propiedad privada la norma establece que primero hay que requerir a los propietarios a que hagan la limpieza o el tratamiento necesarios.

Sólo en los casos en los que no hay respuesta o es complicado localizar a los dueños --como ha sido este caso--, se interviene "de oficio" y luego se repercute el coste a quien corresponda.

INTERVENCIÓN EN OTRO SOLAR EN NICOLÁS DE FUNES

Precisamente esta semana ya se está trabajando en requerir a la propiedad de otro solar ubicado en la calle Nicolás de Funes, 15, donde también se ha recibido una queja por presencia de ratas.

Dicho local ya fue requerido hace unos meses y en él se hizo tratamiento de desinsectación y desratización el 10 de febrero. Se espera que ese problema también quede resuelto en breve.