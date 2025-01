Teruel Existe pide más fondos para sanidad en 2025 y exige un presupuesto para Aragón: "Las enfermedades no esperan"

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Aragón-Teruel Existe en el Parlamento autonómico, Joaquín Moreno, ha pedido elevar los fondos para sanidad en este año, al tiempo que ha exigido al presidente aragonés, Jorge Azcón, que presente "cuanto antes" el presupuesto para la comunidad autónoma para 2025 porque "las enfermedades no esperan".

Joaquín Moreno ha ofrecido una rueda de prensa este martes en la que ha presentado líneas fundamentales propuestas por Aragón-Teruel Existe para transformar la sanidad pública aragonesa de forma "urgente y ambiciosa".

Ha alertado de que la epidemia de gripe que afecta a la Comunidad Autónoma de Aragón "no entiende de postureo político", recordando a Jorge Azcón su "obligación y responsabilidad" de presentar un proyecto presupuestario.

"Tenemos necesidades en atención sanitaria que crecen cada año. Las enfermedades no esperan, los presupuestos en sanidad no aumentan de manera suficiente y no tenemos presupuestos para 2025", ha expresado Moreno, que ha apuntado que este año no solo debe estar marcado por la inteligencia artificial, sino por la sanidad pública.

"Necesitamos unos presupuestos de Aragón con más fondos para transformar, modernizar y atender la sanidad de todos los aragoneses, porque sin incremento del presupuesto para sanidad, los centros de salud no funcionan, no se puede costear de manera justa el personal sanitario que necesitamos, ni finalizar las obras en hospitales públicos y centros de especialidades", ha detallado Moreno.

MÁS PRESUPUESTO PARA SANIDAD

Además, ha reclamado más fondos para sanidad en 2025 con el objetivo de trabajar en varias líneas. Por un lado, el parlamentario de Aragón-Teruel Existe ha apostado por un plan de infraestructuras sanitarias para centros de salud y consultorios locales durante los años 2025-2026, ya que estos últimos, en muchos casos, no tienen internet y, por lo tanto, hay dificultades para consultar la historia clínica.

"No se puede demorar más esta modernización, tanto de los centros de salud como de los consultorios locales que necesitan equipamiento sanitario completo, de calidad y homogéneo", ha manifestado.

"El Gobierno de Aragón tiene la obligación y la responsabilidad de confeccionar estos presupuestos e intentar que se aprueben", puesto que es "imprescindible" para la corrección de los desequilibrios territoriales de la sanidad pública aragonesa, argumentando que "los servicios sanitarios son esenciales para los aragoneses, independientemente de dónde residan y del código postal que tengan".

"El presupuesto de Aragón no puede estar sujeto a estrategias partidistas y políticas", ha recalcado el diputado autonómico, que también ha sugerido destinar un 25 por ciento de la partida total para sanidad a la Atención Primaria e incluir un plan de contratación de personal sanitario en el periodo 2025-2027 para cubrir todas las plantillas y dar estabilidad a los médicos especialistas en los hospitales de Aragón.

Del mismo modo, ha puesto el foco sobre la creciente demanda de asistencia sanitaria a consecuencia de la mayor longevidad de la población; las nuevas necesidades en atención, como la salud mental, lo que requiere un mayor número de profesionales sanitarios.

NUEVOS HOSPITALES

Por otra parte, ha reivindicado la puesta en marcha "urgente" de los hospitales de Alcañiz y Teruel, que están en obras. "No queremos que se nos conozca solo como la comunidad autónoma que es una potencia en renovables y en centros de datos, sino que queremos que se nos conozca por tener una sanidad pública al alcance de todos los aragoneses, de manera digna y de manera justa", ha afirmado Moreno.

Ha recordado que en julio de 2022 se iniciaron las obras de construcción del nuevo Hospital Quirónsalud Zaragoza, un centro "moderno y privado". Al hilo de este dato, Joaquín Moreno ha tildado de "muy grave" que tanto el actual Ejecutivo aragonés como el anterior "no hayan sido capaces de construir y poner en funcionamiento los nuevos hospitales de Alcañiz y de Teruel".

"No se puede demorar más la inauguración de estos hospitales que deben incluir la instalación de radioterapia, el edificio y el equipo. Aunque para eso hay que construir el edificio que no está construido y tener equipo y permisos autorizados", algo que, según ha adelantado, se extenderá más allá del 2025.

Mientras tanto, ha lamentado, los pacientes con enfermedades graves como el cáncer tienen que desplazarse a Zaragoza o a Valencia para recibir los tratamientos correspondientes, con la dureza y el desgaste que eso implica para ellos.

Igualmente, se ha referido a las necesidades del Hospital de Teruel, que debe incluir la ampliación del número de camas con habitaciones individuales. "Después de más de una década de retrasos, todavía no está abierto y estamos comprobando que no hay una voluntad política decidida para que los aragoneses tengamos garantizada una sanidad pública digna", ha afeado al Gobierno autonómico.

Ha agregado: "Estamos recibiendo datos macroeconómicos muy positivos, una mayor recaudación, además de anuncios millonarios en inversiones en empresas tecnológicas, pero que no se traducen ni revierten en la mejora de la calidad de vida de los aragoneses en el territorio".

Por todo ello, es "fundamental" que el Gobierno de Azcón presente presupuestos para este año 2025 y su eje principal "pivote sobre una sanidad pública digna y moderna". "Es el momento de transformar nuestra sanidad, nuestro talón de Aquiles, e invertir en infraestructuras y en personal", ha finalizado Moreno.