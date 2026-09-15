Teruel Existe recurrirá la decisión de no proteger la central térmica de Escucha y reclama paralizar su demolición

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte. - TERUEL EXISTE.

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe presentará un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural tras la decisión de no iniciar ningún expediente de protección para la antigua central térmica de Escucha, después de los dos meses de paralización de su demolición.

La formación también solicitará la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, formulará preguntas a la Dirección General y presentará una Proposición No de Ley para que el pleno de las Cortes se pronuncie sobre el mantenimiento de la antigua central.

El portavoz parlamentario de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha cuestionado, en rueda de prensa, los argumentos utilizados por el Gobierno de Aragón para rechazar su protección y ha señalado que "no hay solvencia técnica ni científica en el acuerdo que se ha tomado, sino que es un mero acuerdo de voluntad política".

"Esta resolución se toma después de dos meses de paralización sin que se haya elaborado ningún informe técnico por expertos sobre las características de la central térmica de Escucha", ha apuntado.

Guitarte ha recordado que la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Teruel se pronunció por unanimidad el pasado 1 de julio a favor de paralizar el desmantelamiento y realizar informes técnicos sobre el bien.

También ha destacado el apoyo del Colegio de Arquitectos de Aragón, que el pasado 26 de junio manifestó su firme apoyo a la conservación de la central. "Nos viene a reafirmar en que lo que se ha tomado es una decisión política, porque al Partido Popular o al Gobierno PP-Vox no le interesa que se mantenga", ha lamentado.

POWER EXPERIENCE

El portavoz de Teruel Existe ha defendido además que ya existe un proyecto para realzar el complejo. "Nosotros mismos hicimos llegar al director general de Patrimonio Cultural un proyecto que se llama Power Experience, que pone en valor todo el patrimonio minero, no solo de Escucha, sino del conjunto de las Cuencas Mineras aragonesas", ha explicado.

Esta iniciativa, ha continuado, podría salir adelante mediante la creación de una fundación con ayuntamientos y comarcas y financiación del FITE, de los fondos de Transición Justa y de fondos europeos, ha apuntado.

Guitarte ha recordado que las propias Cortes de Aragón aprobaron la semana pasada por unanimidad estudiar alternativas de conservación, reutilización y puesta en valor del conjunto.

"Si iban a estudiar alternativas de conservación y reutilización del conjunto, es obvio que lo que nos está diciendo es que se conserve; no que se demuela o que se derribe o se dinamite", ha cuestionado.

Por este motivo, el portavoz de Teruel Existe ha reclamado al Gobierno de Aragón que explique las razones para no proteger la central y ha advertido de la pérdida que supondría su demolición para la provincia.

Además, ha instado Repsol a que no inicie los trabajos de demolición y dé un margen para buscar una solución. "Lo que se está haciendo es un menosprecio absoluto a la memoria de miles de turolenses que estuvieron vinculados a la minería, ellos y sus familias", ha apostillado.

Finalmente, ha advertido de la responsabilidad del Ejecutivo autonómico si finalmente se produce la demolición. "Aragón no puede seguir dinamitando el patrimonio. El Gobierno de Aragón no puede ser el principal responsable de que se dinamite el patrimonio. Hay cuestiones que son muy difíciles de justificar y queremos que alguien nos las justifique", ha concluido Guitarte.