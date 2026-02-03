Teruel programa nuevas proyecciones del videomapping inspirado en la historia de Los Amantes

“El Susurro Eterno De Dos Almas” Podrá Verse Los Días 6 Y 7 De Febrero En La Plaza De San Juan, Con Tres Pases Diarios. - AYUNTAMIENTO

TERUEL 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha programado nuevas fechas para la proyección del videomapping inspirado en la historia de Los Amantes de Teruel. El espectáculo, titulado 'El Susurro Eterno de Dos Almas', volverá a exhibirse los días 6 y 7 de febrero de 2026 en la Plaza de San Juan, con tres pases diarios, a las 19.30, 20.00 y 20.30 horas, y una duración aproximada de 15 minutos por sesión.

La propuesta se plantea como una proyección inmersiva en formato 360º en espacio público, utilizando el entorno urbano como soporte escénico y articulando una narración audiovisual vinculada al relato de Los Amantes y al patrimonio de la ciudad.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y está financiada por la Unión Europea-Next Generation EU, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que impulsa el Ayuntamiento, orientado a reforzar y diversificar la oferta turística y cultural mediante recursos innovadores y de carácter accesible.

La reposición de febrero se conecta con la promoción turística desarrollada en las últimas semanas, después de que el proyecto fuera presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) como uno de los reclamos vinculados a la 30ª edición de Las Bodas de Isabel, que se celebrará del 19 al 22 de febrero en la ciudad. En ese marco, el Ayuntamiento situó el videomapping como un recurso de apoyo a la proyección exterior de una cita ya consolidada en el calendario cultural turolense.