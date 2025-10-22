Teruel: El PSOE exige calidad asistencial tras atender un médico privado a 243 pacientes en el Hospital Obispo Polanco

TERUEL 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas turolenses han reclamado que las consultas extraordinarias de dermatología que están llevando a cabo facultativos de la sanidad privada en el Hospital Obispo Polanco de Teruel se realicen con la debida "calidad asistencial", tras conocer que, el pasado fin de semana, un solo médico atendió a 243 pacientes, dedicándoles una media de menos de 6 minutos a cada uno.

Así lo ha manifestado la diputada autonómica Alba Sánchez, quien ha calificado este plan de choque como "un paso más en el desmantelamiento del sistema público sanitario", asegurando que "esto no es atención sanitaria", sino "afán por reducir las cifras de las listas de espera sin prestar atención a la calidad asistencial". "Una manera de maquillar los datos a costa de la calidad y del esfuerzo de los profesionales", ha remarcado.

"¿De verdad alguien puede pensar que en 6 minutos se puede ofrecer una atención médica de calidad?", ha cuestionado Sánchez apuntando que ni el profesional "más entregado del mundo" podría hacerlo.

"Es imposible escuchar al paciente, explorarlo correctamente, valorar su historia, explicar un diagnóstico, pautar un tratamiento y registrar todo en la historia clínica en tan poco tiempo", ha reiterado.

La diputada del PSOE también ha planteado dudas que provocan estas consultas preguntándose "qué va a pasar ahora con estos pacientes" después de la "primera visita rápida". "¿Quién va hacer el seguimiento clínico? ¿Quién controla la evolución de los tratamientos o revisa si hay que cambiar la medicación?", ha apuntado.

"Estos dermatólogos no pertenecen al servicio del hospital, no forman parte de la plantilla, son especialistas de la empresa privada que no van a estar aquí la semana siguiente", ha explicado, señalando que no hay continuidad asistencial, "algo fundamental en cualquier especialidad".

AGRAVIO COMPARATIVO

La diputada socialista ha puesto también el foco en el "agravio comparativo" que supone que estos especialistas de la empresa privada perciban retribuciones "que duplican" las de los dermatólogos del sistema público de salud, "que trabajan durante todo el año con dedicación plena".

Además, ha considerado que la medida es un "parche" y que el coste que supone pagar a un profesional externo durante el fin de semana "equivaldría a tener un dermatólogo mensual en plantilla".

"Esto no solo es injusto, sino profundamente desmotivador para quienes llevan años defendiendo la sanidad pública desde dentro", ha subrayado Alba Sánchez, insistiendo en que, desde el PSOE, comparten la necesidad urgente de ofrecer respuestas a los cientos de personas que llevan "meses, incluso años, esperando una cita con el especialista", pero ha cuestionado el modelo de gestión elegido, en el que "las acciones distan mucho de las declaraciones del consejero sobre su apuesta por la sanidad pública".

Así, la diputada ha acusado al Gobierno de Jorge Azcón de "preferir derivar recursos a la sanidad privada" en lugar de reforzar la sanidad pública, contratar personal estable y ofrecer a los ciudadanos de Teruel "una atención digna y continuada".

"No se puede convertir la atención médica en una operación de fin de semana para maquillar estadísticas", ha dicho, a la vez que ha destacado el "desconcierto" que supone para los pacientes las citas incluso en días festivos, como el próximo 1 de noviembre.

De esta forma, los socialistas han calificado medida de "parche caro, ineficaz y que no resuelve el problema de fondo: la falta de personal y la precarización de los servicios sanitarios en las zonas más despobladas de Aragón".