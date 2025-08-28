La tormenta causa estragos en la Comarca Cariñena y daña hata el 75% de la cosecha de fruta y almendra

La tormenta causa estragos en la Comarca Campo de Cariñena y daña el 75% de la cosecha de fruta y almendra - ARAGA

CARIÑENA (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

La fuerte tormenta de agua y granizo caída la pasada tarde-noche en la comarca Campo de Cariñena ha causado estragos en los campos y e estima que alrededor del 75 por ciento de la cosecha de fruta y almendra pendiente de recolectar está dañada.

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA) ha expresado su preocupación por los agricultores afectados por la tormenta que azotó varias zonas de Aragón.

Según testimonios de agricultores socios de ARAGA, la tormenta ha causado daños "significativos" en las cosechas, especialmente en las zonas de Bardallur y Paniza.

El agricultor de Bardallur, Luis Vicente Medrano Gil, ha declarado que "el porcentaje de la cosecha dañado es de un 75 por ciento más o menos de lo que faltaba de recolectar". "En cosecha había fruta o almendras que estábamos cogiendo y otras cosas como maíz u olivas que aún faltaba mucho tiempo para cosechar", ha comentado.

En cuanto a las consecuencias económicas, Luis Vicente ha señalado que todavía es pronto y no se puede saber hasta que no se recoja lo que queda pendiente.

Por su parte, el agricultor de Paniza, Miguel Antonio García Julián, ha informado de que el porcentaje de daño en su viña es de un 50 por ciento, más o menos, aunque ha sido afectada toda su explotación. "Estábamos ya comenzando a vendimiar", ha indicado.

García Julian también ha destacado que "consecuencias económicas ante un pedrisco de esta magnitud siempre hay, aunque estamos valorándolas aún". En cuanto a los daños en infraestructuras, Miguel Antonio García ha observado que "no ha habido daños en maquinarias e infraestructuras agrícolas, pero sí ha destrozado caminos y muchas barranqueras que ahora habrá que arreglar".

AYUDAS

La tormenta también ha causado daños en las infraestructuras públicas, como las piscinas de Bardallur, que han resultado afectadas, y las calles llenas de barro y piedras. Además, algunas casas se han inundado, aunque no en gran número.

La tormenta es otro "golpe" duro para los agricultores de Aragón y es fundamental que se tomen medidas para paliar estos daños, h a indicado la organización agraria. ARAGA ha destacado la importancia de que los agricultores y ganaderos afectados reciban el apoyo y las ayudas necesarias para paliar esta situación. Como ha subrayado Miguel Antonio García "creo que sí, que debería de haber ayudas para paliar esta situación".

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA) está trabajando para evaluar los daños y brindar apoyo a sus socios afectados.