Una tormenta complica las labores de extinción del incendio de Riglos (Huesca)

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio declarado a las 12.37 de este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) ha calcinado ya - Ramón Comet - Europa Press

HUESCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue avanzando con fuerza tras un día "complicado" para las labores de extinción debido a la aparición de una tormenta a primera hora de la tarde que ha provocado un "comportamiento errático" del fuego, aunque algunos sectores del área afectada presentan una evolución favorable.

Actualmente, el incendio se encuentra activo con un 40% de perímetro consolidado, han informado desde el dispositivo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón.

En estos momentos, el flanco derecho es el que presenta mayor actividad --sector 2 y sector 4--. Además, los sectores 5 y 6 --cabeza flanco izquierdo y cabeza flanco derecho-- presentan propagaciones cambiantes a causa del viento errático.

Por otro lado, los sectores 1 --flanco izquierdo cola-- y los sectores 3 y 5 --en el flanco izquierdo cabeza-- presentan una evolución favorable.

Los esfuerzos de extinción se centran en estos momentos en la defensa de las poblaciones que se encuentran en los sectores 2 y 4 y la defensa, a su vez, de los monasterios Viejo y Nuevo de San Juan de la Peña, cuna del antiguo Reino de Aragón, y de la población de Santa Cruz de la Serós.

Desde la Dirección de Extinción han insistido en el "inmenso trabajo y esfuerzo que están desarrollando las brigadas y los efectivos del operativo Infoar y de todas las organizaciones y administraciones que están colaborando en las labores de extinción".

Según el último parte, las llamas han devorado ya unas 10.000 hectáreas, poniendo el riesgo a San Juan de la Peña y obligando a trasladar anoche 'in extremis' los restos óseos de los primeros reyes de Aragón de su Panteón Real y otras obras de arte, depositadas en el Museo de Huesca.

El Gobierno de Aragón ha asegurado que se están dedicando "más medios que nunca" a sofocar el incendio.

Hasta ahora, las localidades desalojadas son Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey, Botaya, Osia, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Anzánigo y Atarés, así como el Camping Pirineos.