Torres (Vox) pide dar respuesta a los "problemas reales que sufren cada día" los vecinos de Parque Venecia

Archivo - La nueva portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha pedido dar respuesta a los "problemas reales que sufren cada día" en infraestructuras y servicios que necesitan los vecinos de Parque Venecia y tras reunirse con representantes de las asociaciones de vecinales ha anunciado que presentará una moción en el pleno de este mes de junio.

La moción, ha avanzado Eva Torres, aborda los problemas cotidianos que afectan a la calidad de vida de miles de zaragozanos, como la falta de aparcamiento, espacios para que los niños jueguen en condiciones "dignas", que las familias dispongan de sombra y agua en los parques y que cualquier vecino pueda acceder, "con seguridad, a sus servicios sanitarios y a los barrios colindantes".

Torres ha confiado en que el resto de grupos municipales actúen "con responsabilidad" y apoyen unas medidas "sensatas, necesarias y respaldadas por las demandas de los propios vecinos de Parque Venecia".

En rueda de prensa, Torres ha detallado que Parque Venecia es uno de los barrios que más ha crecido en Zaragoza durante los últimos años. "Es un barrio joven con muchas familias, niños y personas que han apostado por desarrollar allí su proyecto de vida. Sin embargo, mientras se han construido miles de viviendas, las soluciones de movilidad, aparcamiento y equipamientos públicos han quedado claramente por detrás de las necesidades reales del barrio", ha comprobado.

Así, el texto de la moción alude a que l "déficit" de aparcamiento ha llevado a muchos vecinos a utilizar parcelas municipales actualmente en desuso. Ante esta situación, Vox considera que la respuesta del Ayuntamiento "no puede ser únicamente sancionar a quienes no encuentran alternativas", sino que lo "razonable" es habilitar, de manera provisional y ordenada, estos espacios para el estacionamiento gratuito mientras se desarrollan soluciones definitivas.

"En Vox siempre nos hemos manifestado en contra de ese afán recaudatorio a base de multar a los zaragozanos", ha expresado Torres al indicar que a 14 millones de euros asciende la recaudación por multas en 2025 y ha cifrado en 95.115 los expedientes por aparcamientos incorrectos.

"Cada año se recauda más por multas y se seguirán incrementando si seguimos eliminando plazas de aparcamiento y no le damos soluciones a los vecinos de este barrio y de todos los barrios", ha lamentado.

LA MOCIÓN En segundo lugar ha pedido una mejora "urgente" de las zonas infantiles y de convivencia al detectar que los parques necesitan más bancos, fuentes de agua potable y zonas de sombra, ya que durante los meses de calor, muchas de estas áreas se convierten prácticamente en espacios "inutilizables" para las familias. Además, proponen crear una nueva zona de calistenia y ejercicio al aire libre para que también los adultos dispongan de equipamientos adecuados.

El tercer apartado atañe a la seguridad y accesibilidad porque la conexión peatonal sobre el Canal Imperial de Aragón hacia La Paz presenta "importantes deficiencias", ya que el firme irregular y la falta de pavimentación dificultan el paso de personas con movilidad reducida, sillas de ruedas o carritos de bebé, y la rampa se vuelve especialmente peligrosa cuando llueve, ha alertado.

Para Eva Torres, es "imprescindible" acometer su reforma, pavimentarla adecuadamente y aplicar tratamientos antideslizantes que garanticen la seguridad de todos los usuarios.