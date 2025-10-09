Los trabajadores del tranvía de Zaragoza harán huelga el día del Pilar ante la falta de acuerdo en el SAMA

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del tranvía secundarán un huelga el día del Pilar, el 12 de octubre, después de que terminara sin acuerdo la reunión que han mantenido este jueves con la empresa Tranvías Urbanos en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para lograr mejoras laborales que evitaran los paros parciales anunciados del 12 al 19 de octubre.

El Ayuntamiento trabaja en la elaboración de los servicios mínimos que deberán prestar servicio los días de los paros y aprobará el decreto este viernes, 10 de octubre.

Tras el fracaso de esta reunión, después de más de once anteriores, y sin que se haya acordado una nueva cita antes del fin de semana, los paros en el tranvía el primer día se extenderán desde las 00.00 hasta las 24.00 horas.

Otras de sus reivindicaciones es que la jornada laboral sea de entre 7,5 y 8 horas diarias; un "descanso real" en lugar de "20 minutos de descanso en los que 14 se invierten en llegar hasta las salas habilitadas; y el reconocimiento de un plus de categoría para el personal de Atención al Cliente, al ser el único colectivo del colegio de especialistas que no lo percibe, lo que supone una "desigualdad retributiva".

Al no llegar a un acuerdo, además de la huelga del 12 de octubre, los paros parciales se llevarán a cabo entre hasta el día 19 de octubre en varios tramos horarios.

El 13 de octubre de 05.00 a 07.00 y de 22.30 a 23.59; el 14 de octubre de 00.00 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el 15 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el día 16 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el día 17 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 20.00 a 22.00; el día 18 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 y el día 19 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00 horas.