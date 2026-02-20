Los trámites administrativos para que Instalaza pueda iniciar su traslado de Zaragoza se aprobarán en unos tres meses

Facahada de la empresa de armamento Instalaza, en el Casco Histórico de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa dedicada a la fabricación de armamento, Instalaza, podría iniciar su traslado desde el Casco Histórico de Zaragoza a unos terrenos próximos al antiguo Polvorín de Cadrete, una vez que concluyan los trámites administrativos de modificación de planeamiento urbanístico que sería dentro de unos tres meses.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevé que el uso industrial de este suelo se transforme en residencial por extinción o traslado de la actividad de esta empresa. Esta modificación ya se ha impulsado, al igual que el convenio para trasladar Instalaza del centro urbano y generar 155 viviendas de las que 31 serán públicas para el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Cuando esa modificación de Plan General y ese convenio estén aprobados definitivamente, las intenciones que Instalaza públicamente ha hecho es acometer el traslado de sus instalaciones de inmediato", ha recordado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano.

En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha explicado que esa modificación del PGOU no solo va ligada a la nueva ordenación que se hará en el entorno de Instalaza, sino que "también va ligada a la modificación de Plan General de los nuevos terrenos que va a ocupar en sus nuevas instalaciones" en unos terrenos próximos al antiguo Polvorín de Cadrete, que requiere un cambio de calificación de suelo no urbanizable.

SALIDA A ECHEGARAY

"Yo creo que, aproximadamente, en el plazo de tres meses es cuando todas esas actuaciones de planeamiento y ese convenio pueda quedar aprobado definitivamente y por lo tanto, esos sean los plazos que empezarán a contar para que Instalaza empiece a poder proyectar el traslado de sus instalaciones", ha indicad.

Serrano ha querido puntualizar que será dentro de tres meses cuando Instalaza "pueda ya proyectar" su traslado. Para hacerlo posible, primero tienen que tener su nuevo proyecto en la nueva ubicación y además hacer un proyecto de demoliciones de las actuales instalaciones y "con los plazos que determinen esos nuevos proyectos, se verá cuando se puede ir de aquí la empresa".

El consejero municipal de Urbanismo, ha reiterado que desde Instalaza se ha dicho públicamente que "en cuanto puedan hacerlo, lo van a hacer, que quieren cuanto antes, salir de aquí, ocupar esas nuevas instalaciones, construirlas y ejercer su actividad", ha zanjado.

Precisamente, cuando se traslade Instalaza la calle Pedro de Alvarado, que se está reformando y que es un fondo de saco podrá tener acceso directo al paseo Echegaray y Caballero y al río Ebro.