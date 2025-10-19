El transporte público bate récords en las Fiestas del Pilar superando por primera vez los 5 millones de usos

La red de autobuses urbanos movió a 3.654.512 personas, mientras que el tranvía rozó los 1.400.000 usuarios

ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Son datos todavía provisionales, pero ya se puede confirmar que el transporte público en Zaragoza superó durante las recientes Fiestas del Pilar los 5 millones de validaciones. En concreto, se han alcanzado 5.011.384 usos. Eso supone casi 500.000 más que el año anterior --se llegó a 4.541.015 validaciones-- y 750.000 más que en 2023 --4.264.392--.

En concreto, la red de autobuses urbanos ha tenido en 2025 un total (provisional) de 3.654.512 viajeros, frente a los 3.286.460 de 2024 y 3.031.350 de 2023.

Por su parte, el tranvía ha alcanzado 1.356.872 validaciones, también por encima de las 1.233.827 del año pasado.

LIMPIEZA

En cuanto a la limpieza viaria y recogida de residuos, también se ha experimentado un sensible incremento respecto al año anterior.

En concreto, las brigadas especiales de Fiestas recogieron 251.380 kilos de residuos, un 48% más que el pasado año.

Este incremento puede deberse --aunque está pendiente de análisis-- al fuerte incremento de personas en la calle y espacios festivos, en unas fiestas en las que ha reinado una meteorología muy favorable y el programa propuesto ha tenido un enorme seguimiento de público. Este año se han recogido 12.700 kilos de flores de la estructura de la Ofrenda.

El total de los residuos --al margen de las brigadas especiales--, asciende a 7.007.100 kilos, lo que significa un 10% más que el año pasado.

En el desglose, la basura domiciliaria ha sumado 4.981.140 kilos; los Mercados y Mercazaragoza han acumulado 132.360 kilos; la orgánica domiciliaria ha supuesto 128.520 kilos; mientras que la orgánica de Mercazaragoza y grandes productores ha alcanzado los 33.600 kilos. En cuanto a la limpieza viaria, se han recogido 193.760 kilos; los envases ligeros han supuesto 362.620 kilos; algo menos, 322.200 kilos de papel y cartón; y 191.680 kilos de vidrio.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha vuelto a agradecer públicamente "el esfuerzo realizado por todos los servicios municipales y, especialmente, los de Limpieza, Parques y Transporte Público".

"Es importante recordar que en estos días tan intensos hay muchas personas que trabajan en la sombra para que la ciudad siga funcionando, esté limpia y se facilite la movilidad de los zaragozanos y de las miles de personas que nos visitan. Sin ellos y sin su trabajo diario las Fiestas del Pilar no serían posible".