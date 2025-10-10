El transporte urbano por autobús aumenta un 0,9% en agosto en Aragón

Archivo - Estacion de autobús con un vehículo aparcado. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 0,9% en agosto en Aragón, respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 7.550.000 pasajeros, frente a un aumento del 4,5% a nivel nacional.

Se trata del tercer mejor dato de viajeros en autobús en un mes de agosto en la región de la serie histórica, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús ha sido positiva en todas las comunidades autónomas, sobre las que informa el INE, con Madrid (+11,8%), Extremadura (+10,7%) y País Vasco (+6,9%) a la cabeza, excepto en Cataluña en donde ha caído un 0,5%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.