Transportes adjudica por 6 millones trabajos para reforzar la línea de alta velocidad ante fuertes lluvias

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 6 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif AV, un contrato para los trabajos de refuerzo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Zaragoza-Barcelona, a su paso por la provincia de Zaragoza, ante efectos meteorológicos adversos como son los episodios de fuertes lluvias.

Los trabajos se realizarán en cinco puntos de un tramo de 13 kilómetros de la línea que une Madrid con Barcelona y la frontera francesa a su paso por Zaragoza, para reforzar su sistema de drenaje, favoreciendo el desagüe de agua de lluvia hacia el cercano río Jalón.

Se centrarán en el aumento de la rasante de los caminos de servicio para evitar el paso de agua hacia las vías; la prolongación de cunetas; la construcción de muros de contención; el encauzamiento de aguas de un arroyo bajo las vías y nuevas obras de drenaje para aumentar la capacidad de desagüe.