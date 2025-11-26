Transportes encara la fase final de las obras de mejora del ramal Aínsa-Graus de la N-260, en Foradada del Toscar

HUESCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encara la fase final de los trabajos de remodelación del ramal Aínsa-Graus de la carretera N-260, ubicado en el término municipal de Foradada del Toscar, en la provincia de Huesca, y que cuenta con un presupuesto de 180.000 euros (IVA incluido).

En este contexto y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, este jueves 27 de noviembre se cortará completamente el ramal que canaliza el movimiento Campo-Graus para ejecutar las labores de asfaltado. Para asegurar la circulación del tráfico se plantea como itinerario alternativo la reapertura del ramal Aínsa-Graus, actualmente cerrado, especialmente para los vehículos procedentes de Campo, que llegarán a través del enlace de Navarri, situado a apenas 300 m de la zona de obras.

A partir del viernes 28 de noviembre y hasta la finalización de los trabajos, prevista para el 5 de diciembre, el ramal Aínsa-Graus volverá a quedar cortado para completar las labores pendientes, mientras que el ramal Campo-Graus permanecerá abierto al tráfico.