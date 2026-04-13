Transportes rehabilita 7 kilómetros de la A-23 con firmes sostenibles, en la provincia de Zaragoza, con 2,14 millones

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comienza las obras de rehabilitación del firme de la A-23 entre los kilómetros 202 y 209, entre Romanos y el límite de la provincia de Zaragoza con Teruel, en la provincia de Zaragoza. Estas obras cuentan con un presupuesto de 2,14 millones de euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los trabajos que se van a realizar consisten en el fresado y la reposición del firme en las zonas deterioradas.

Posteriormente, se extenderá una nueva capa de rodadura en toda la superficie de la calzada y arcenes, con el fin de reforzar la durabilidad y homogeneidad del tramo. Las obras darán comienzo a partir de las 7.00 horas del martes 14 de abril y provocarán el corte del carril lento de la calzada en sentido Zaragoza.

Para asegurar la fluidez del tráfico se utilizará el carril rápido de esa misma calzada, que estará debidamente señalizado en todo momento. La afectación en esta fase durará hasta las 13.00 horas del viernes 17 de abril. Los trabajos se retomarán el lunes 20.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES que tiene como objetivo impulsar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación a través de la reducción de temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales, así como el transporte asociado, mediante técnicas de reutilización.

Además, persigue contribuir a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte. Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la red de carreteras en Castilla y León, Murcia, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria con materiales reutilizados y sostenibles. Algunos de los trabajos ya han comenzado en Logroño, Zamora, Pontevedra.