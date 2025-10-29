Los tres cortos de "Zaragoza, Goya y el cine" se proyectan el lunes en el Principal con asistencia de sus directores

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; la realizadora Vicky Calavia; y el director y autor de uno de los tres cortos sobre Goya y Zaragoza, Javier Calvo - EUROPA PRESS

Los tres cortos de la I edición del proyecto "Zaragoza, Goya y el cine" se proyectan este lunes, 3 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Principal de la capital aragonesa con la presencia de sus directores, que tras el visionado participarán en un coloquio en el que explicarán el proceso creativo de sus trabajos cinematográficos.

Estos tres cortos de esta primera edición son el corto documental "Lo miso", dirigido por Eulalia Ramón y Anna Saura; el videoarte "Amarescencia" de Mapi Rivera; y la pieza "Capricho nº 0" de Javier Calvo.

Cada uno aborda distintas temáticas y también son diferentes en género y forma de concebirlo, pero se complementan y abordan temáticas como la guerra plasmada por Francisco de Goya en sus grabados; la relación del pintor de Fuendetodos con su obra religiosa y con las apariciones marianas de la Virgen del Pilar; y la juventud del artista en Zaragoza su formación y su impronta en lo que sería su obra posterior.

Esta iniciativa cultural del Ayuntamiento de Zaragoza, ideada y coordinada por la realizadora Vicky Calavia, tiene el objetivo de impulsar y fomentar la creación audiovisual siguiendo la huella de Goya en Zaragoza, su mirada pictórica en relación a la imagen en movimiento en un momento en el que la ciudad se está posicionando en el ámbito nacional como escenario de rodajes.

Los propios autores y productores de los cortos los difundirán en festivales y van a hacer su circuito como cualquier otra obra. Además, en la página web del Ayuntamiento se colgarán los trailers durante aproximadamente un año. Después ya se podrán ver en esa página web que se confía en que vaya creciendo con más proyectos audiovisuales sobre Goya y Zaragoza.

ZARAGOZA ESCENARIO DE RODAJES

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; la realizadora Vicky Calavia; y el director y autor de uno de los tres cortos, Javier Calvo, han presentado el resultado de esta iniciativa que se impulso el pasado 7 de mayo dentro de los actos del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya en 2028.

En rueda de prensa, Sara Fernández ha explicado que la puesta en marcha de proyecto "Zaragoza y Goya de cine" es la forma de aunar ese "afán de que Zaragoza siga siendo un gran escenario de rodajes de cine y potenciar no solo la figura de Goya, sino también la ciudad en la que nació, vivió durante 29 años y que siga siendo fruto de inspiración para grandes profesionales del audiovisual".

Sara Fernández ha destacado que se han cubierto todas las reservas para el estreno de estos tres cortos el próximo lunes en el Teatro Principal al que asistirán los tres directores para conocer de primera mano sus intenciones, sus experiencias y sus obras.

Vicky Calavia ha informado de que los tres trabajos nacen con la vocación de fomentar la creación audiovisual relacionando Goya con Zaragoza, donde estuvo hasta los 29 años y que le "marcó profundamente en su juventud y en su también impronta de pintor". Así, se pretende relacionar esa vivencia del artista con la imagen en movimiento, porque Goya "era un visionario, un pionero, adelantado su tiempo y muchas de sus obras parecen cuadros en movimiento", ha observado.

Este genio universal habitó, aprendió, soñó y pintó en Zaragoza y esos marcos, esas localizaciones también han servido de inspiración para las obras de los tres autores y autoras que han realizado sus cortos.

Tras nacer en Fuendetodos y establecerse la familia en Zaragoza, Goya vive en esta ciudad hasta los 29 años, edad a la que se desplaza a Madrid para completar su formación e intentar iniciar su carrera como pintor de la corte.

CARTEL

Cuando abandonó la capital aragonesa dejó escrito a su partida "Zaragoza, corazón, Zaragoza, Zaragoza", una frase "preciosa", ha considerado Vicky Calavia que la ha comparado con un "canto de amor a la ciudad, que es lo que pretende también este trabajo".

Las bases de este proyecto son que fueran cortos que no superaran los 15 minutos de duración, abarcar todo tipo de géneros y tener esa constante relación de Goya con Zaragoza. Al respecto, Calavia ha agradecido el apoyo de Zaragoza Turismo y Zaragoza Film Office, que "han ayudado en el proceso", junto a Aragón Film Commission.

El cartel del proyecto que es Óscar Baiges y representa una silueta de Goya hecha con celuloide. Es una imagen, por un lado, "original" y por otro lado, "coherente" con el contenido de este proyecto, ha sintetizado Vicky Calavia.

El director Javier Calvo, ha contado que se ha centrado en los comienzos de Goya porque es lo que más le ha atraído al argumentar que "cualquier creador, toda su obra, todo lo esencial está en los primeros años, en la infancia, después con el paso de los años se va estilizando y las nuevas vivencias se van incorporando, pero la "esencia siempre está en los comienzos", ha recalcado.

"Me interesaba mucho --ha relatado-- ese Goya al que por dos veces no le aceptan nada en la Academia de San Fernando y decide viajar a Italia casi por hacerse un nombre, por aprender, pero también por aquello de venir de Italia y hacerse un nombre".

EXPERIENCIA NOCTURNA

La primera oportunidad que tiene Goya es pintar en el coreto de la Basílica del Pilar y ofrece pintarlo 10.000 reales, de vellón, más barato y "encima le hacen hacer un boceto".

Al acceder al coreto y observarlo, Javier Calvo se da cuenta de que el centro de la obra es "clásica, barroca, que es lo que pedía el Cabildo", pero si se mira con más detalle, en los bordes, "que es donde suele estar lo más interesante", en los amaneceres, en los atardeceres y en los límites, hay unas figuras ya con sombras, esbozadas, con gestos incluso dramáticos. "Y yo dije, ¿la Quinta del Sordo está ahí ya? Es lo mismo", ha expresado.

De eso habla el corto que ha realizado, de la esencia, de todo lo que tenía Goya y ha dejado claro que "Goya es Goya porque nació en Aragón, si hubiera nacido en Albacete sería otro Goya".

Ha calificado de "súper bonito" hacer este proyecto que le ha supuesto estudiar sobre la figura de Goya, un pintor que la tierra en la que nació, como es la Comarca Campo de Belchite, es una zona "dura, contundente y eso se impresionó en Goya, pero también hay un camino de vuelta y hay mucho de Aragón en Goya pero también de Goya en Aragón". Esa impronta, "se quedó ahí y ahora somos también Goya nos ha aportado parte de nuestra personalidad", ha opinado.

Sobre el proceso de creación ha contado que se lo ha pasado "muy bien" y ha agradecido la generosidad del Cabildo Metropolitano porque le permitieron acceder a la basílica del Pilar desde las 12 de la noche hasta las 3 y media de la madrugada.

"No habéis tenido la oportunidad, yo sí he sido un privilegiado, de ver el Pilar a oscuras por la noche y es otra experiencia, es una cosa maravillosa", ha descrito.