Turismo de Aragón sorteará en Motorland estancias en las Hospederías de Aragón

Stand de Turismo de Aragón en Motorland. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

Turismo de Aragón estará presente este fin de semana en el Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP, que se celebra en el circuito MotorLand Aragón de Alcañiz (Teruel), con una propuesta dirigida a acercar la oferta turística de la Comunidad a los miles de aficionados que se darán cita en el evento, que incluirá sorteos de estancias en las Hospederías de Aragón.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón -dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Turismo-, contará con una carpa en la 'Fan Zone' ubicada en el 'paddock'.

La carpa estará dedicada al producto turístico 'Slow Driving Aragón', una propuesta que invita a descubrir la Comunidad a través de sus carreteras, disfrutando del viaje, de los paisajes, de los pueblos y de los diferentes rincones que jalonan el recorrido.

El objetivo es aprovechar la celebración del Gran Premio y la llegada de aficionados nacionales e internacionales para dar a conocer la oferta turística aragonesa e invitarles a prolongar su estancia y descubrir Aragón más allá del circuito.

DESCUBRIR A OTRA VELOCIDAD

El 'slow driving' propone recuperar el viaje por carretera como una experiencia en sí misma, haciendo del recorrido parte del destino.

La propuesta cuenta con 16 rutas temáticas que recorren diferentes zonas de Aragón y permiten descubrir su patrimonio histórico y cultural, sus paisajes y sus pequeños municipios.

Entre ellas se encuentran la Ruta de los Reyes de Aragón, la Ruta de los Castillos, la Ruta Pirineo Salvaje, la Ronda de Ordesa, la Ruta Corazón del Moncayo, la Ruta de los Montes Universales, la Ruta Puertos del Silencio o La Toscana Aragonesa, entre otras.

La filosofía del slow driving invita a dejar atrás las prisas y disfrutar de la carretera, con paradas en municipios, miradores y recursos naturales y culturales, en una forma de viajar que permite descubrir el territorio de una manera más pausada y contribuye a llevar visitantes a diferentes puntos de Aragón.

JUEGOS, PREMIOS Y SORTEOS

La carpa de Turismo Aragón contará con un sidecar militar soviético de los años 70 y un photocall ambientado en la filosofía del slow driving, donde los visitantes podrán subir y hacerse fotografías. La experiencia se completará con un juego de puntería sobre un mapa interactivo de las 16 rutas de 'slow driving'.

Tras superar una breve prueba de conocimientos, los participantes podrán poner a prueba su puntería para conseguir premios directos y entrar en el sorteo de una estancia de dos noches en uno de los alojamientos de la red de Hospederías de Aragón.

MOTOGP, UN ESCAPARATE TURÍSTICO PARA ARAGÓN

La celebración del Gran Premio Michelin de Aragón convierte cada año a MotorLand Aragón y al Bajo Aragón en uno de los principales focos de atracción turística de la Comunidad.

El Gran Premio, que se celebró por primera vez en Alcañiz en 2010 y volverá a disputarse en 2027, registra además una elevada ocupación de los alojamientos turísticos del entorno del circuito, que este año alcanza el 100% en un radio superior a los 50 kilómetros.