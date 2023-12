UCARAGON propone planificar las compras y el uso comedido de las tarjetas en las rebajas de invierno

ZARAGOZA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

UCARAGON ha propuesto planificar las compras y realizar un uso comedido de las tarjetas durante las rebajas de invierno 2023-2024, que comenzarán el 6 de enero y durante las cuales los establecimientos comerciales deberán cumplir unas normas.

"Como todos los años durante las fiestas navideñas, los consumidores estamos a la espera de que los establecimientos comerciales y grandes superficies cuelguen el cartel de rebajas".

"Hasta hace unos años, las rebajas comenzaban después del día de

Reyes, pero desde hace varios años la mayoría de los establecimientos cuelgan el cartel de rebajas antes del 6 de enero".

Aunque las rebajas tienen lugar en los periodos estacionales de mayor interés comercial, cada establecimiento decide libremente la fecha de inicio y fin de su periodo de rebajas, han indicado.

La entidad ha señalado que los artículos objeto de la rebaja se ofertan a un precio inferior al fijado antes de dicha venta; la reducción del precio debe consignarse exhibiendo, en porcentaje o en

cifra, junto al precio habitual el precio rebajado, y la Administración podrá exigir, de oficio o a petición del comprador o de una asociación de consumidores, la prueba de autenticidad del precio indicado como habitual.

Los artículos ofertados en rebajas han tenido que estar incluidos con anterioridad en la oferta habitual de ventas. Está prohibido ofertar, como rebajados, artículos deteriorados, así como los que hayan sido adquiridos expresamente para este fin.

La venta en rebajas y la duración debe exponerse de forma visible desde el exterior, incluso cuando el establecimiento permanezca cerrado, y los productos adquiridos durante las rebajas se pueden devolver, si el establecimiento acepta devoluciones de artículos como norma general el resto del año.

En caso de que el artículo adquirido sea defectuoso --y no se trate de un saldo--, el consumidor puede exigir su devolución, aunque ese establecimiento no acepte devoluciones en su política general de ventas. Los artículos rebajados deberán estar debidamente marcados y separados de los artículos que no están en rebajas para evitar confusiones.

El consumidor tiene derecho a elegir la forma de pago; si el establecimiento acepta normalmente el pago con tarjeta, no puede negarlo en estas fechas. Debido a la crisis sanitaria, se ha generalizado el pago con tarjeta en lugar de pagar en efectivo. Sin embargo, aún existen establecimientos que no ofrecen la posibilidad de pago con tarjeta o bien prefieren que los pagos se lleven a

cabo en metálico.

Además, los establecimientos no están obligados a disponer de datáfono para realizar los pagos con tarjeta, por lo que se debe garantizar el pago en efectivo en cualquier establecimiento, y su negativa conlleva una infracción, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal.