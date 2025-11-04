UGT Aragón emplaza a estudiar el perfil de los desempleados para adecuar oferta y demanda

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Aragón ha emplazado este martes a estudiar el perfil de los desempleados para adecuar la oferta y la demanda de empleo en la Comunidad Autónoma.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 955 personas en octubre de 2025 en Aragón en relación al mes anterior (+2%) hasta los 48.779 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En términos interanuales, el paro descendió en 3.270 con respecto al mismo mes del año anterior (-6,28%).

En una nota de prensa, UGT Aragón ha señalado que el crecimiento de las afiliaciones a la Seguridad Social en octubre "se explica sobre todo por el régimen por cuenta ajena y el gran despegue del sector de educación y que queda matizado en una parte, por el fin de la campaña agrícola".

En el contexto actual, "el mercado laboral sigue presentando importantes problemas estructurales", entre ellos que tres de cada cuatro personas paradas de larga duración tienen más de 45 años y dos de cada tres son mujeres y la existencia de brechas de acceso al empleo por sexo y de la población extranjera.

Para UGT Aragón, en un mercado laboral donde las empresas están reclamando mano de obra, "siguen siendo necesarias las políticas activas para que confluyan la oferta con la demanda de empleo y estudiar el perfil de las personas desempleadas para dirigir y acertar con las políticas de empleo".

"Los problemas de nuestro mercado laboral pasan también por una mejora de la productividad y una ampliación de derechos para las personas trabajadoras, mediante la reducción de la jornada laboral y la urgencia de mejorar los salarios".