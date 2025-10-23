UGT Aragón rechaza la propuesta de España ante Europa de mantener el calendario del fin del vehículo térmico en 2035

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha mostrado su rechazo a la petición de Francia y España esta semana en la reunión de los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea de mantener el calendario europeo que prevé el fin de la venta de vehículos con emisiones de CO2 en 2035 y acompañarlo con medidas de apoyo a la industria automovilística que invierta y fabrique en la Unión Europea.

El sindicato ha considerado que es imprescindible flexibilizar la fecha del 2035 para el fin del coche térmico y ha puesto de manifiesto que el vehículo híbrido enchufable debería ser el modelo de transición hasta establecer una la nueva fecha. No significa frenar el avance eléctrico, sino preparar la transición de forma ordenada, escalonada y asequible para el ciudadano medio.

Según ha argumentado UGT, mantener la fecha de 2035 contra la realidad industrial europea significaría el fin de la industria automóvil en el continente. Además, la venta de vehículos eléctricos y el desarrollo de las infraestructuras no alcanzan, ni alcanzarán la velocidad que permita a la industria europea ser competitiva para 2035. Las ayudas a la compra del coche eléctrico están agotadas desde julio de 2025 en la mayoría de comunidades autónomas y sin ayudas las ventas de eléctricos son muy escasas.

La organización sindical entiende que la electrificación total no es una solución inmediata ni universal. Factores como la infraestructura de recarga, la dependencia de materias primas críticas, los costes para el consumidor y las diferencias entre las regiones del mundo deben ser considerados. Tampoco se trata de frenar la transición, sino de hacerla viable y sostenible en términos industriales, sociales y medioambientales.

"Porque una transformación mal planificada puede poner en riesgo miles de empleos, provocar deslocalizaciones y debilitar la competitividad europea frente a potencias de fuera de la UE".

Por todo ello, UGT Aragón solicita al Gobierno de España que "flexibilice su posición y tenga altura de miras en defensa de la industria española y sus trabajadores y trabajadoras".