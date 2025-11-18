La UNED de Calatayud y la DPZ celebran el 50 aniversario del centro con actividades en varias localidades

El diputado delegado de la UNED de la DPZ, José Carlos Tirado, y el director del centro asociado de la UNED en Calatayud, Luis Joaquín Simón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Calatayud celebra su 50 aniversario junto a la Diputación de Zaragoza (DPZ) con un programa de actividades académicas, culturales y sociales que se desarrollarán a lo largo de este curso 2025/2026 en la ciudad bilbilitana, en la capital y en otras localidades de la provincia.

La programación se ha presentado este martes en rueda de prensa en la institución provincial con el diputado delegado de la UNED de Calatayud, José Carlos Tirado, y el director del centro asociado, Luis Joaquín Simón.

Tirado ha reivindicado la UNED como "referente" de universidad pública, que está vinculada al territorio y que promueve la "democratización de la enseñanza", rompiendo barreras sociales al funcionar con un sistema diferente a la universidad presencial, lo que la convierte en una institución de "gran calado" para la provincia de Zaragoza y, sobre todo, para la ciudad de Calatayud y para las localidades de Ejea de los Caballeros y Caspe, que cuentan con sendas aulas universitarias.

Además, la sede del centro asociado de Calatayud, ubicada en un antiguo colegio jesuita de finales del siglo XVI, es propiedad de la DPZ, que ha impulsado numerosas rehabilitaciones para acoger las actividades académicas y también extracurriculares y culturales abiertas al conjunto de la ciudadanía. La institución provincial es, asimismo, su principal financiadora, detrás de la propia UNED.

La UNED, ha continuado, es "una entidad transformadora de la sociedad", ya que en sus aulas entran estudiantes y salen personas formadas que "mejoran la sociedad", además de atraer a miles de alumnos que generan un tránsito tanto por la localidad bilbilitana como por toda la Comarca.

El diputado provincial ha destacado la modernización del sistema educativo, que ha marcado "un antes y un después" en esta universidad en los últimos diez años, y la búsqueda de la excelencia con docentes "del máximo nivel".

INCLUSIÓN Y FLEXIBILIDAD

Del mismo modo, la flexibilidad del sistema de educación a distancia, "muy abierta y muy dinámica", permite conjugar de mejor manera las vidas familiares, personales y laborales de sus estudiantes, ha señalado.

El director del centro asociado ha resaltado el carácter inclusivo de la UNED, además de su carácter de institución "abierta, moderna e innovadora", ya que no sólo acoge al estudiante ordinario, sino también a aquellos que cursan segundos o terceros estudios mientras trabajan o centralizar la formación universitaria de los presos internos en centros penitenciarios.

La programación está concebida como un momento para "mirar atrás", a este último medio siglo, y también para proyectarse hacia el futuro.

El acto central del aniversario tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en un salón de actos completamente renovado para la efeméride y consistió en una reinauguración oficial de este espacio, presidida por el rector de la UNED, Ricardo Mairal, la proyección de un vídeo institucional --con testimonios de estudiantes, egresados, profesorado-tutor y personal del centro--, la entrega de títulos a las personas egresadas y otras distinciones y reconocimientos.

El inicio de los actos del 50 aniversario ha estado marcado también por la celebración del XX Seminario de Historia Medieval, que ha convertido a Calatayud en un punto de encuentro de especialistas y estudiantes en este ámbito de estudio, en esta ocasión en torno a la gastronomía de la Edad Media.

Luis Joaquín Simón ha definido al centro asociado bilbilitano como "referente" dentro de la red de sucursales de la UNED --fue el octavo en constituirse de los 61 que existen actualmente-- por su metodología de gestión y porque es uno de los que más actividades culturales y exposiciones lleva a cabo a lo largo del año.

PROGRAMA DE ACTOS

Los actos seguirán este viernes, 21 de noviembre, con la emisión en directo del programa radiofónico 'Hoy por Hoy Aragón', de la Cadena SER, desde Calatayud.

Destacarán también, en el mes de abril y en Zaragoza, unas jornadas de salud mental que abordarán esta problemática desde una perspectiva interdisciplinar, en colaboración con entidades especializadas y agentes sociales de la capital aragonesa. Serán en tres días aún por determinar, en torno a tres ejes temáticos, abiertas al conjunto de la ciudadanía, y se organizarán en colaboración con la Federación Aragonesa de Salud Mental.

Otro hito importante llegará el 19 de mayo en Calatayud con la clausura de UNED Sénior, análogo al de la Universidad de la Experiencia, en el que hay 200 personas matriculadas, en el que se reconocerá la importancia de la formación a lo largo de la vida y el papel de este programa en la dinamización cultural de la provincia de Zaragoza.

Para el mes de julio de 2026 está previsto un curso de verano dedicado al arte mudéjar bajo el lema 'El Mudéjar desconocido', que se conectará con el 25 aniversario de la declaración de la declaración del mudéjar aragonés como Patrimonio Mundial, que reúne a numerosos profesores y especialistas y "despierta mucho interés", ha asegurado el director del centro.

Junto a estos hitos, el programa incorpora otras propuestas como la II Semana de la Ciencia, que se celebrará en marzo con la visita del Museo Itinerante de Matemáticas de Aragón (MIMA) e incluirá talleres experimentales dirigidos a alumnado de ESO y Bachillerato; el IV Encuentro de Desarrollo Rural de Aragón, previsto para el 11 de abril en la localidad bilbilitana; la tercera edición del curso '¿Se puede falsear la Historia?', que se celebrará en Daroca centrado en el pensamiento crítico y el uso de fuentes históricas; o un acto abierto con mesas de experiencia con estudiantes, egresados y profesorado compartiendo sus vivencias en torno a la UNED.

Además, a lo largo de todo el curso, se desarrollará un programa expositivo específico del 50 aniversario, una nueva temporada del Círculo Literario Marcial, con la participación de escritores como Juan Manuel de Prada y Espido Freire, así como otros cursos de verano y actividades culturales y de orientación académica, como la Feria Orienta 2025 que organiza el diario 'Heraldo de Aragón'.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNED DE CALATAYUD

El centro asociado de la UNED en Calatayud ofrece enseñanzas de Grado, Máster, Curso de Acceso y microtítulos, además de una amplia programación de Extensión Universitaria y de UNED Sénior.

Cuenta en la actualidad con más de 3.900 estudiantes --el curso pasado eran 3.770-- y su pico máximo lo alcanzó en los años posteriores a 2011, en plena crisis económica, con hasta 5.000 alumnos, un 20% más de lo habitual.

El principal grupo de edad es el de entre 18 y 23 años, seguido del comprendido entre los 24 y los 27. El 40% son estudiantes ordinarios, de primera carrera, con el Grado en Psicología claramente en cabeza --1.100 alumnos-- y, en general, una casuística "muy heterogénea".

Por procedencia, el 85% vienen de Zaragoza capital y el resto, principalmente del resto de la provincia, con un peso superior de las capitales comarcales que tienen centro y aulas --Calatayud, Caspe y Ejea de los Caballeros--.

Sobre el impacto económico, el director de la UNED de Calatayud ha apuntado que es una cuestión recurrente y se ha estimado que, a nivel nacional, el retorno triplica la inversión pública, si bien con "diferencias notables" en función del territorio.

En el caso de Calatayud y su Comarca, aunque no hay cifras concretas de impacto económico, el diputado provincial ha afirmado que se nota la afluencia sobre todo en época de exámenes, en muchos casos de familiares de alumnos, que se alojan en la localidad bilbilitana y, mientras estos estudian y se examinan, recorren municipios de la zona.