Urbanismo dedica más de 700.000 euros de regeneración de barrios es asfaltado e iluminación en tres distritos

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza va a ejecutar el cien por cien de las partidas de regeneración de barrios, para lo que invertirá más de 700.000 euros en obras de alumbrado y asfaltado en los distritos de Actur y Universidad, y en el barrio rural de Garrapinillos.

Así lo ha confirmado este lunes el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, en la comisión plenaria de su área.

Tras la inversión en las rampas y escaleras de conexión de Parque Venecia con la zona verde del Canal Imperial, la adecuación del alumbrado exterior público y la limpieza de ocho solares de Zamoray-Pignatelli, así como los estudios previos y básicos para la antigua factoría Giesa, el área de Urbanismo e Infraestructuras destinará los fondos de regeneración de barrios para seguir avanzando en mejoras en todos los distritos de la ciudad.

De este modo, según ha detallado Serrano, en Garrapinillos se van a ejecutar dos acciones por un total de 329.000 euros para la renovación del asfaltado del Camino Puente Clavería, demandado por la Junta Vecinal para mejorar su funcionalidad y seguridad vial, y la ampliación de la pavimentación de la parte final de avenida de la Jota de este barrio rural para mejorar la accesibilidad y el tránsito vehicular.

Por otro lado, en el distrito de Actur Rey Fernando, el asfaltado del puente de la avenida de Pablo Ruiz Picasso y el acondicionado de los carriles de subida y bajada para transporte público y carril bici tendrán un total de 164.000 euros de inversión. Mientras, en el distrito Universidad, se va a aprovechar para la sustitución de luminarias y la optimización del sistema para lograr mayor eficiencia energética y seguridad en la red de alumbrado público de la calle de Corona de Aragón, que conllevará destinar 128.000 euros.

MÁS INVERSIÓN EN EL CASCO HISTÓRICO

En la misma línea, el Área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda destinará "otros 631.848,24 euros no comprometidos hasta el momento de partidas de limpieza de solares, de actuaciones urgentes y de regeneración de barrios para focalizar la atención y mejora del espacio público en el entorno de Zamoray-Pignatelli", ha explicado Víctor Serrano. Unos 231.848,24 euros irán destinados a la limpieza y adecuación de solares en el barrio de El Gancho, con especial atención a la zona de Zamoray- Pignatelli.

Así, "para Ramón Pignatelli 88 se han reservado 48.396,05 euros; para Agustina de Aragón 20 y 24 irán 44.372,25 euros; para Agustina de Aragón 7 serán 22.857,08 euros; para Pedro Echeandía 8 y 12 irán 28.400,30 euros; a Las Arman 129 se destinarán 45.511,62 euros; y en Boggiero 125 se gastarán 42.310,94 euros", ha detallado por calles el consejero municipal de Urbanismo e Infraestructuras.

Además, para solucionar la sima aparecida en la calle Libertad a la altura del número 14 se han destinado 100.000 euros, mientras que para las demoliciones y otras acciones de inspección urbanística en Pignatelli 67, Zamoray 17 duplicado y Pignatelli 43 se reservan 300.000 euros.

"Seguimos destinando recursos a una zona especialmente sensible en nuestra ciudad", ha expresado Serrano, quien ha recordado "la compleja situación de un barrio que llevaba décadas abandonado y sin ningún tipo de actuación hasta que este equipo de Gobierno redactó y promovió el Plan Especial Zamoray-Pignatelli, que avanza de forma constante, pero que no será la solución si no se afrontan otras cuestiones sociales, como la seguridad ciudadana o la ocupación ilegal, que exceden las competencias municipales y requieren de un compromiso por parte del Gobierno central".