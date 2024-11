La USJ y la Fundación ONCE se unen para mejorar la inclusión de personas con discapacidad en la vida universitaria

La rectora de la Universidad San Jorge (USJ), Silvia Carrascal, y la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano.

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge y la Fundación ONCE han firmado este miércoles un convenio de colaboración para mejorar la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria.

La rectora de la Universidad San Jorge (USJ), Silvia Carrascal, e Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, han firmado este acuerdo en un acto celebrado en el campus de la universidad.

Carrascal y Martínez Lozano han coincidido en señalar la importancia de que las universidades resulten acogedoras y cómodas para las personas con discapacidad, ya sean estudiantes o personal, y de que con ello contribuyan a incrementar la formación superior entre la ciudadanía con discapacidad.

VARIAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Para ello, el convenio contempla varias líneas de actuación. En el ámbito de la sensibilización, concienciación y formación, se desarrollarán acciones de formación sobre igualdad de oportunidades, supresión de barreras para el estudio en la universidad, sensibilización sobre la responsabilidad de todos en la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad, entre otras.

Asimismo, se reforzarán programas de orientación académica, específicamente dirigidos a estudiantes con discapacidad, y se diseñarán protocolos, materiales y guías pedagógicas para el profesorado y personal técnico de gestión de acuerdo con las necesidades detectadas.

En ese sentido, la USJ participará en la Guía Universitaria para los Estudiantes con Discapacidad desarrollada por Fundación ONCE.

En materia de accesibilidad universal se impartirán cursos y talleres, y se colaborará para participar en grupos de investigación relacionados con accesibilidad y diseño de nuevos productos, servicios y aplicaciones relacionadas con la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad.

Igualmente, pondrá a disposición de la Universidad San Jorge las guías redactadas en colaboración con la Conferencia de Rectores Españoles (CRUE) para mejorar la formación del profesorado y los estudiantes y futuros profesionales en materia de accesibilidad y diseño para todas las personas.

Para fomentar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad y su inclusión laboral, se promoverá la inclusión laboral de los universitarios con discapacidad demandantes de empleo y se desarrollarán proyectos que favorezcan el acceso y participación en los programas de movilidad transnacional dentro de la comunidad universitaria.

Finalmente, en cuanto a la contratación responsable, la Universidad San Jorge estudiará la posibilidad de formar parte del 'Foro de la Contratación Socialmente Responsable', que pretende promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la contratación pública y privada que favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad.

FIRMA DEL CONVENIO Y VISITA AL CAMPUS

Además, Carrascal y Martínez han realizado una visita a las instalación del campus de la USJ, acompañadas de representates de ambas entidades.

Por parte de la USJ, también ha estado presente el vicerrector de Política Académica y Calidad, Jorge Echeverría, y por parte de Fundación ONCE, Victoria Bes, coordinadora de Inserta en Aragón; José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón; Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE en Aragón, y Román Muñoz, técnico de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven.