La UZ vuelve a exigir el cese de la ofensiva en Gaza y suspende dos contratos vigentes con empresas israelíes

ZARAGOZA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (UZ) ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria, una nueva declaración relativa a la situación de Gaza en la que ha reafirmado su compromiso con la paz, la convivencia y los Derechos Humanos, así como su rechazo a todo tipo de violencia y su voluntad de dar "nuevos pasos" en el compromiso con el pueblo palestino. Del mismo modo, ha suspendido dos contratos vigentes con empresas de Israel.

Esta declaración se suma a la ya aprobada el pasado 25 de marzo, en la que condenaba la guerra iniciada por el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, y al comunicado de la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), que exigía el "cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamás", ha informado la institución académica.

En este punto, la UZ ha manifestado que no existen convenios directos de colaboración ni acuerdos de intercambio vigentes con entidades de Israel. Del mismo modo, ha suspendido los dos contratos OTRI vigentes con empresas de este país, congelando uno y anulando, de acuerdo con el equipo de investigación concernido, la cesión de licencia de software que implicaba el otro.

Se ha contactado, asimismo, con la entidad colaboradora, radicada en Italia, del proyecto europeo en el que la UZ participa junto con instituciones de otros 15 países, para evaluar la situación y fijar una postura común.

La institución académica ha resuelto también no suscribir ningún acuerdo de colaboración con universidades y centros de investigación o empresas israelíes mientras no cese la ofensiva sobre suelo palestino y, posteriormente, hasta que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

De igual forma, la UZ se ha comprometido a intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino que haya expresado su firme compromiso con la paz y se facilitará la acogida temporal de la comunidad universitaria afectada, así como medidas adicionales como la gratuidad de tasas para personas refugiadas o la puesta en marcha de medidas de apoyo directo.

Por último, ha avanzado que promoverán iniciativas conjuntas en el marco de CRUE para seguir reclamando un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de los rehenes y para desarrollar programas que contribuyan a la recuperación de los centros y programas de enseñanza universitaria y de investigación palestinos.