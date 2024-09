Vaquero apuesta por "dar seguridad jurídica" al sector de las renovables y diversificar la economía regional

ZARAGOZA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha apostado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, por "dar seguridad jurídica" al sector de las energías renovables y contribuir a diversificar la economía regional, para lo que presentará un plan en las próximas semanas, implementará una batería de medidas de ordenación del sector e impulsará una nueva ley.

La vicepresidenta ha comparecido esta mañana ante el Pleno en sustitución del jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, a quien había convocado el grupo socialista.

Vaquero ha afirmado que el modelo energético "es una palanca estratégica por su importancia para la transformación social" y ha dado por seguro que "va a ser una herramienta de transformación económica, va a operar un importante cambio social en la Comunidad".

Ha criticado que el anterior Gobierno de Javier Lambán "apostó por un modelo masivo, sin ningún tipo de planificación ni transparencia" y ha preguntado a la portavoz socialista, Mayte Pérez, "si cree que la energía tiene que enfrentar al territorio", defendiendo su contribución a la cohesión social.

La portavoz del Ejecutivo ha echado en cara a los socialistas que "obviaron la planificación" y crearon "inseguridad jurídica" con un Decreto Ley que el Tribunal Constitucional ha tumbado días atrás al considerar que no era urgente y no cabía esta figura jurídica para regular el sector.

"Queremos un consenso económico contando con las empresas y un consenso social con el territorio", ha continuado Mar Vaquero, insistiendo en que "la energía nos puede situar en un liderazgo de atracción de empresas".

El plan se elevará al rango de directriz. Además, entre las medidas a implementar, en aplicación de las conclusiones de la reciente comisión parlamentaria de investigación sobre las renovables, Vaquero ha mencionado la zonificación para crear áreas de "aceleración", crear un fondo aragonés de solidaridad, potenciar el autoconsumo y las comunidades energéticas, poner en marcha un procedimiento para el almacenamiento de energía e impulsar la simplificación.

La nueva ley servirá para refundir y actualizar la normativa, regular las comunidades energéticas, abordar cuestiones competenciales, regular las declaraciones de utilidad pública y apoyar los proyectos estratégicos.

GESTIÓN DEL GOBIERNO ANTERIOR

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha criticado que Azcón no haya comparecido este jueves y ha espetado a Vaquero que los populares "están haciendo como suyo lo que han heredado del Gobierno anterior", preguntando a la portavoz "qué han hecho en 14 meses" de gestión.

Pérez ha defendido el Decreto Ley aprobado por el anterior Ejecutivo y ha recordado que en la legislatura pasada se aprobó una Ley de Simplificación Administrativa.

La diputada del PP Carmen Herrarte ha señalado que "se ha llegado tarde a la ordenación porque ha habido ocho años de inacción", lo que ha generado "polarización de la sociedad, conflicto político y una sentencia del TC tumbando el Decreto Ley". "Toca legislar bien y, con el mayor consenso político posible, esta es una oportunidad estratégica para la mejora de la vida de los ciudadanos de Aragón", ha expresado.

El portavoz de VOX, Alejando Nolasco, ha preguntado por qué no ha comparecido el jefe del Ejecutivo autonómico y ha expresado que la preocupación de este partido por las renovables "es máxima", espetando a Vaquero que el PP "no es de fiar" por "ponerse de perfil" ante el Clúster del Maestrazgo. Ha observado que el precio del megavatio/hora en Aragón "sigue siendo el mismo" pese al incremento de parques de renovables y ha llamado la atención sobre la caída de beneficios en el sector.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha observado que "el plan energético no es vinculante" y que "los grandes proyectos son competencia del Ministerio y el Departamento no tiene ni noticia de lo que hace el Ministerio", tras lo que ha señalado que el TC "no ha entrado en el fondo" del Decreto aprobado por el Gobierno anterior, de medidas urgentes para el sector de las renovables.

ENERGÍA PARA EXPORTAR

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, tanto PP como PSOE "han comprado el discurso de las grandes empresas, les han comprado el relato", subrayando que "toda la energía que producimos es para exportar", no para consumo local, de forma que las empresas que se instalen en Aragón tendrán sus propios parques de autoconsumo. Ha defendido la planificación "con orden".

En representación de Podemos, Andoni Corrales ha criticado "la generosidad" del Gobierno del PP con las grandes empresas, en alusión al nuevo impuesto sobre las renovables, avisando de que perjudicará a los servicios públicos. Ha alertado de que "el territorio se está quejando de lo que está pasando con las energías renovables".

Desde IU, Álvaro Sanz ha criticado que el Gobierno de Azcón no ha creado ninguna figura jurídica para resolver los problemas derivados de la energía renovable, afirmando que "no se puede confundir beneficio con cambio de modelo". "No han hecho nada este año, nada más que acelerar el problema y traer un impuesto que responde a los intereses del 'lobby', ningún efecto disuasorio".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha destacado "la labor del Gobierno anterior". Ha señalado que el 35,4 por ciento en la energía renovable que se va a consumir en España está destinada a Aragón y ha emplazado a "no ceder ante la presión, ante el ruido" y ha pedido a Vaquero "valentía".