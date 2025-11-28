Vaquero apuesta ante empresas familiares por reducir impuestos

La vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, ha mantenido un encuentro con el Fórum de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón (AEFA). - GOBIERNO DE ARAGÓN

La vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, ha mantenido este viernes un encuentro con el Fórum de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón (AEFA), a quienes ha recordado que "mientras otros hablan de subir impuestos", ellos apuestan "por reducirlos".

Así lo ha trasladado la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia durante la reunión con esta organización, que reúne a más de 150 miembros de las generaciones más jóvenes de las familias propietarias de casi un centenar de empresas.

Ante ellos, ha puesto el foco en la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para transmisiones entre padres, hijos y cónyuges (grupo II), que el presidente Azcón se comprometió a acometer en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad y que contempla el proyecto de presupuestos para 2026.

"Una economía dinámica nace de la libertad de sus ciudadanos para crear, invertir y crecer", ha destacado la vicepresidenta del Ejecutivo.

Ha recordado también que la bajada impositiva "no es un capricho ideológico", sino que es una "herramienta" para que "aquellos que generan riqueza, empleo y oportunidades puedan ayudar a construir el Aragón próspero que estamos impulsando".

"Los datos y la experiencia internacional muestran que un entorno fiscal competitivo atrae inversión, impulsa el empleo y fortalece el tejido productivo. Cada euro que el ciudadano deja de pagar en impuestos es un euro que puede destinar a consumir, ahorrar o emprender y eso no tiene que suponer una bajada de la recaudación, más bien lo contrario", ha precisado.

Con ello, "podremos seguir con nuestra política de consolidación y mejora de los servicios públicos porque contaríamos con más recursos económicos", ha puntualizado.

PREPARAR A SEGUNDAS Y TERCERAS GENERACIONES

Por su parte, el presidente del Fórum de la AEFA, Isaac Vicioso, ha trasladado a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón las principales líneas de trabajo que están desarrollando para potenciar el talento joven, reforzar el compromiso con el territorio y asegurar procesos de relevo generacional sólidos y sostenibles en las empresas familiares aragonesas.

Entre las iniciativas presentadas destaca la creación del programa 'Aragón NextGen Empresa Familiar', una propuesta destinada a preparar a las segundas y terceras generaciones para asumir funciones de liderazgo en sus compañías.

Este programa contempla formación especializada, mentorizaje intergeneracional y espacios de aprendizaje compartido con directivos y empresarios de referencia.

Además, el Fórum ha propuesto su participación como colaborador en la nueva edición de The Wave para visibilizar el papel de las nuevas generaciones de directivos de las empresas familiares.

ORIENTACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS

Otro proyecto presentado a la vicepresidenta es 'Conectando en las aulas', una iniciativa orientada a acercar a jóvenes líderes de la empresa familiar a los centros educativos de Aragón: "El objetivo es generar referentes cercanos y reales que inspiren a estudiantes de ESO, Formación Profesional y Universidad, contribuyendo a despertar vocaciones empresariales y a reforzar la cultura del emprendimiento", ha señalado Vicioso.

Como tercera línea de actuación, el Fórum ha planteado la puesta en marcha del Observatorio del talento joven y la empresa familiar, que analice anualmente el estado del relevo generacional en Aragón, las necesidades formativas de los jóvenes empresarios, el impacto económico de la continuidad empresarial familiar y el riesgo de fuga de talento hacia otras regiones.

Este observatorio permitiría dotar a la Comunidad de un instrumento estable de análisis, seguimiento y planificación, en línea con las políticas de refuerzo del tejido empresarial aragonés.

Sobre el Fórum de la AEFAEl Fórum de la AEFA está integrado por más de 150 miembros, de entre 18 y 45 años, pertenecientes a las generaciones más jóvenes de las familias propietarias del casi centenar de empresas asociadas.

Las empresas familiares vinculadas a la AEFA alcanzaron en 2024 una facturación conjunta superior a 17.370 millones de euros, lo que representa el 30% del Valor Añadido Bruto (VAB) de Aragón, y generaron 65.061 puestos de trabajo, equivalentes al 10% del empleo privado de la Comunidad.

En cuanto a su estructura generacional, el 42% corresponde a empresas de segunda generación, mientras que el 34% son de tercera, el 14% de primera y el 10% de cuarta.

Estas cifras evidencian el peso económico y social de la empresa familiar en Aragón y el rol clave del Fórum en la preparación de sus futuros líderes.