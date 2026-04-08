Vaquero está convencida de que "el guiso" del pacto PP-Vox "acabará bien" y recuerda que hay tiempo hasta el 3 de mayo

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, se ha mostrado convencida este miércoles de que "el guiso" del pacto de gobierno PP-Vox para la legislatura que acaba de comenzar "acabará bien" y ha recordado que el plazo para la toma de posesión del presidente, Jorge Azcón, y los restantes miembros del nuevo Ejecutivo concluye el próximo 3 de mayo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero ha recordado que han pasado ya dos meses desde que, el 8 de febrero, se celebraron las elecciones autonómicas de Aragón y que ha transcurrido algo más de un mes desde que se constituyeron las Cortes de Aragón de la XII legislatura "y desde que empezó a correr ese plazo de dos meses para realizar este guiso".

"Estoy segura de que este guiso acabará bien", ha enfatizado Vaquero, subrayando que se está cocinando "a fuego lento" porque es necesario "trabajarlo con mucha mesura, con mucho cariño y, sobre todo, teniendo en cuenta la necesidad de llegar a un buen acuerdo".

"Este ha sido el objetivo fundamental de darnos el margen" de dos meses que permite la legislación: "Por algo será que los Gobiernos tienen ese plazo para alcanzar los mejores acuerdos".

"Tenemos todavía tiempo y vamos a dedicárselo para que sea en beneficio de la calidad, de la eficacia de ese acuerdo y del interés de todos los aragoneses", ha añadido la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia, quien por otra parte ha comentado que el 23 de Abril, Día de Aragón, se celebrará como todos los años "independientemente de que haya o no un Gobierno constituido" para la legislatura entrante. "Lo celebraremos con todo el rigor y la festividad que merece este día para todos los aragoneses".

Vaquero ha enfatizado que el presidente en funciones, Jorge Azcón, "ha asumido el liderazgo" de la negociación de estos acuerdos y ha incidido en que "la discreción no está reñida con la transparencia", avanzando que se dará cuenta de las reuniones presenciales cuando supongan "un avance".

Ha dejado claro que el Gobierno en funciones "no está de brazos cruzados" y que "no solamente está trabajando en el día a día", sino que Azcón "se preocupa de cumplir con su compromiso de tener el mejor Gobierno y de seguir con ese guiso a fuego lento".