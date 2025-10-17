Vaquero critica al PSOE que "usa un tema tan delicado como el aborto para tapar la corrupción y la prostitución"

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha reprochado este viernes al grupo parlamentario socialista, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, que "utilizan un tema tan delicado como el aborto para tapar la corrupción y la prostitución del Partido Socialista y del Gobierno de España". Le ha interpelado, en calidad de consejera de Presidencia, la diputada del PSOE Pilimar Zamora.

En su intervención, Vaquero ha aseverado que Zamora "utiliza una cortina de humo con un tema muy sensible y que requiere rigor para tapar la corrupción que acorrala al PSOE y al Gobierno de España y para acompañar el silencio que sostiene su Gobierno", tras lo que ha enfatizado que el PSOE "lleva años utilizando a la mujer como ticket electoral, con la simple finalidad de hacer campaña electoral".

A juicio de la vicepresidenta, "la instrumentalización de la causa de la igualdad, de la causa de la mujer, traiciona y convierte en un objeto a la mujer". Ha considerado que "disfrazarase de feminista no solamente traiciona a las mujeres, sino que conduce también a perder la dignidad política, pero hace tiempo que se les ha caído la careta".

"Mire, si usted cree que el Gobierno de Aragón está incumpliendo la ley, denúncielo", ha retado Vaquero, subrayando que "el Gobierno de Aragón cumple la ley" y "garantiza que las mujeres puedan ampararse en los derechos y libertades que prevé la ley", añadiendo que los populares cumplen las resoluciones judiciales aunque no estén de acuerdo y que el Gobierno regional garantiza el derecho al aborto "con calidad sanitaria, con el debido asesoramiento y sin estigmas", mientras que el PSOE se dedica al "señalamiento" de los sanitarios.

"Veo que para ustedes la única opción para defender a las mujeres es contabilizar la defensa de la igualdad, la defensa de la libertad y la defensa de la dignidad por el número de abortos. Para nosotros más libertad es más igualdad y es más dignidad", ha sentenciado, indicando también que "se pueden ofrecer alternativas, otras opciones, porque es la única manera de hacer que las mujeres puedan decidir libremente, cuando tienen opciones".

También ha mencionado algunas actuaciones como la conciliación, el apoyo económico, garantizar otras opciones y "sobre todo el acompañamiento y decir la verdad".

"Que usted hable de las políticas del Partido Popular cuando ustedes en estos momentos tienen a líderes políticos socialistas que se han hecho famosos por los prostíbulos que visitan o por enriquecerse a carga de prostíbulos o de las saunas, le debería de dar como mínimo vergüenza", ha continuado Vaquero dirigiéndose a Zamora, para decirle que "tiene miedo a discrepar del sanchismo, a perder su sillón, y por eso ha traicionado sus principios y prefiere perder la dignidad política".

"Señora Zamora, usted tiene miedo a denunciar a todos aquellos cuyas políticas están provocando que la trata de personas, incluidas las mujeres, se haya incrementado este año en un 22%. Usted, una vez más, ha fallado a las mujeres".

ACUERDOS CON VOX

Pilimar Zamora ha asegurado que el PP "nunca se ha sentido cómodo con el derecho al aborto" y que "durante los últimos 40 años han votado en contra de todos y cada uno de los avances legislativos en relación con el aborto en nuestro país, todos impulsados por Gobiernos socialistas", recalcando que este es un debate "ampliamente superado".

"Esta vez ha sido el alcalde de Madrid apoyando una información sobre un síndrome post abortivo del que no hay ninguna evidencia científica y días después la presidenta de la Comunidad Autónoma --de Madrid-- se niega a cumplir con la ley del aborto y les grita a las mujeres que se vayan a abortar fuera, olvidándose de que el aborto, señora Vaquero, no es una cuestión moral ni ideológica, es un derecho fundamental que los Gobiernos autonómicos deben garantizar".

La parlamentaria socialista ha hecho hincapié en que "hablar de los derechos de las mujeres vuelve a ser necesario porque hoy vuelven a estar seriamente amenazados por el auge de los partidos de la ultraderecha, sí, pero también por la complicidad que encuentran en nuestro país en la derecha, en el Partido Popular".

Ha espetado a Vaquero que "forma parte de un Gobierno que está sentado en esa bancada gracias al apoyo de Vox, gracias a los acuerdos que firmaron a cambio de los sillones que hoy ocupan, donde las mujeres no salimos bien paradas" y "desde entonces la violencia de género pasó de la noche a la mañana a ser violencia intrafamiliar y ahora hablan de violencia hacia la mujer, como si fuera lo mismo que te roben un bolso que te asesinen por el hecho de ser mujer", añadiendo que la vicepresidenta no tiene "ningún problema en fundirse con el negacionismo de Vox".

Se ha quejado de la supresión, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de los 'puntos violeta' durante las pasadas fiestas del Pilar, que "ahora son unisex", mientras "se nombra a asociaciones pro vida hijas predilectas de la ciudad y se celebra en la plaza del Pilar un multitudinario acto con el padre Guilherme como dj", que son "pequeñas y silenciosas acciones que debilitan y mucho los derechos de las mujeres".

"Díganos por qué, después de las cesiones a Vox en el primer Gobierno de Azcón, no tenemos que estar preocupados por que el derecho al aborto no esté en estos nuevos acuerdos que ustedes están buscando para aprobar su presupuesto", le ha espetado para preguntarle a continuación si el Ejecutivo regional "va a cumplir la ley" en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, en alusión al retraso en la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, "una vulneración indirecta del derecho al aborto".