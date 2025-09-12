Vaquero dice que "da igual como se llamen" los Puntos Violeta mientras sean "seguros y eficaces"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, contesta desde la bancada popular a la diputada de Vox Carmen Rouco sobre la eficacia de los puntos violeta este viernes en la sesión plenaria. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha restado importancia a la denominación concreta de los Puntos Violeta porque lo importante, a su juicio, "es que sean centros seguros, que sirven para atender a las mujeres, que sean eficaces y que contribuyan a paliar y a afrontar la violencia contra ellas".

Vaquero ha respondido de esta manera a la pregunta planteada por la diputada de Vox Carmen Rouco sobre la "eficacia" de los Puntos Violeta para prevenir las agresiones sexuales si estas "aumentan como nunca en España y también en Aragón".

Rouco ha reclamado conocer los perfiles de los 57 agresores sexuales de 2024 y ha reivindicado la sustitución de los Puntos Violeta por "espacios seguros unisex" decidida por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza porque habilita "espacios seguros para todos, sin discriminación, para hombres y mujeres, en los que también hay tiras para detectar sustancias químicas en bebidas y alcoholímetros de un solo uso para fomentar una conducción segura", ha enumerado.

"El Ayuntamiento, gobernado también por el PP, llegó a este acuerdo presupuestario con Vox, téngalo en cuenta", le ha lanzado a Vaquero, anticipando otra exigencia de cara la negociación de las cuentas autonómicas.

En su respuesta, la también consejera de Justicia ha interpretado que la intención de Rouco era "reforzar" el cambio de nombre llevado a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP con el apoyo externo de Vox, y que ha pasado a denominar estos puntos como "Espacios Seguros" y ha cerrado filas con el equipo de gobierno municipal.

"Me parece muy bien la labor que está llevando a cabo, el esfuerzo y los medios que está poniendo, que además compartimos con el Gobierno de Aragón", ha asegurado.

Medios compartidos que el Ejecutivo autonómico ha incrementado llevando los puntos violeta a 63 municipios de más de 1.700 habitantes a través de convenios de colaboración. En una enumeración de lo que estima son "refuerzos" del sistema, Vaquero ha mencionado la firma de un convenio con el Consejo de Colegios de Abogados para garantizar la atención singularizada y el asesoramiento jurídico individualizado, así como el establecimiento de turnos de guardias.

También, el propio refuerzo de los juzgados de violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque, ha reconocido "efectivamente se ha visto un incremento de estos casos".

Además, ha añadido las subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para prevenir, sensibilizar y erradicar la violencia y la puesta en marcha de los tres centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, CAIVIS, "que atienden todo tipo de violencia y extienden la sensibilización sin ningún tipo de diferenciación de sexo, ni de edad".