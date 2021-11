Vaquero dice que el PP no puede negociar la II Estrategia de Recuperación al no haberse cumplido la primera

ZARAGOZA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que este partido no puede negociar la segunda edición de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica porque el Gobierno de Aragón "no ha cumplido" la primera, añadiendo que "no es de fiar".

Ha respondido así al anuncio realizado por el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, en la primera jornada del Debate de Política General, que celebran las Cortes de Aragón.

Para Vaquero, el Gobierno de Lambán "además de no rendir cuentas, no ha cumplido", por lo que ha rechazado la "falsa unidad" de todos los partidos planteada por Lambán, que ha atribuido a su "cinismo", criticando que el presidente reclama la unidad "para sentirse más cómodo". Ha hecho notar que "el PP lleva más de un año haciendo una propuesta permanente para llevar a cabo ese proceso de recuperación de la economía, propuesta que ha sido permanentemente rechazada".

Sobre los 15 puntos a incluir en la segunda edición de la Estrategia, que Lambán ha desgranado al final de su discurso, Vaquero ha dicho que "muchos suenan bien", pero "el problema es la eficacia y la capacidad de cumplimiento de este Gobierno, que ha demostrado que no tiene palabra".

ALTERNATIVA

Tras seis años de gobierno de Lambán, "las cosas no van bien", lo cual es "palpable", ha continuado Vaquero, a cuyo juicio "la única solución es buscar una alternativa y cambiar de presidente".

La portavoz adjunta del PP ha considerado que el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, "se ha olvidado de los desempleados y de las empresas que han tenido que echar el cierre".

Vaquero ha añadido que el presidente aragonés también se ha olvidado de los comerciantes, las pymes, la hostelería, las personas pendientes de recibir la prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital (IMV), de los más de 80.000 ciudadanos en situación de pobreza severa y "ha dedicado poco más de un minuto" a hablar de aquellos que peor lo están pasando.

Las ayudas prometidas a los sectores más afectados por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 "están sin pagar", un "fracaso" que "no ha reconocido" y que responde a "su incapacidad para gestionar", ha continuado Vaquero, quien ha añadido que también ha subido la factura de la luz, la del gas cuesta más, también el precio de la gasolina y el precio de la compra, de ahí "la gran distancia y fractura" de su Gobierno respecto de la sociedad.

Tras afirmar que Lambán "ha creado una nueva fractura con todos los aragoneses" porque "o desconoce la situación por la que están atravesando o no ha querido contarles la verdad, o las dos cosas a la vez", Mar Vaquero ha aseverado que el de Lambán es "el Gobierno más caro de la historia de Aragón" y que "incumple las promesas", rechazando su "propaganda".