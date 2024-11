Vaquero espera que el Gobierno de España tenga "voluntad" para compensar la merma de 87 millones de ingresos del Estado

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón espera que el Ejecutivo central tenga "voluntad" para compensar las mermas de 87 millones de euros de las entregas a cuenta, ha afirmado este miércoles la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Jorge Azcón.

En declaraciones a los medios de comunicación, Vaquero ha señalado que el diputado de CHA al Congreso, Jorge Pueyo (Sumar) "asumió el compromiso" de presentar una proposición no de ley para reclamar esta compensación de los ingresos del Estado, y "tiene la oportunidad no solamente de hacerlo ante el Pleno del Congreso, sino en Comisión, y podría defender ese fondo de compensación".

Ha observado que "el Gobierno de España no necesita una PNL", sino que "podría aprobar ese fondo de compensación", de forma que la iniciativa de CHA "no es el único instrumento", aunque sí servirá para realizar un debate y una votación en la cámara baja "y ver qué vota cada uno". "Que no eludan sus responsabilidades, que es lo que tienen que hacer en estos momentos", ha exigido Vaquero a CHA.

La portavoz del Gobierno regional ha recalcado que 87 millones son "una parte importante" del presupuesto y se destinarán a mantener los servicios públicos, tras lo que ha lamentado que la despoblación, que encarece los servicios públicos, ha producido esta merma en el sistema de financiación autonómica. "Nos ha penalizado", ha dicho.