Vaquero insiste en que el Gobierno de Aragón está en "máxima alerta" ante la peste porcina africana

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha subrayado este martes que "hay preocupación" en las empresas de la Comunidad por el impacto que pueden tener los brotes detectados de peste porcina africana en jabalíes en la provincia de Barcelona, por la que la situación es "de máxima alerta".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la jornada 'El impacto de la situación geopolítica actual en Aragón', Vaquero ha recordado que el Gobierno autonómico se activó "desde el mismo viernes", una vez conocida la noticia de la posible aparición de la enfermedad en Cataluña.

Así, ha explicado que ya se han reunido "con las principales empresas para coordinar, consensuar medidas y mostrar la preocupación desde el punto de vista económico por el impacto que podría suponer" el bloqueo de las exportaciones, aunque la mayoría de países mantienen el principio de regionalización y, de momento, sólo impiden la importación de carne de la zona afectada.

En todo caso, ha elogiado el trabajo que están haciendo las empresas del sector porcino en Aragón, que está "muy profesionalizado", para extremar las medidas de bioseguridad y evitar cualquier acercamiento de los jabalíes a las explotaciones.

La vicepresidenta aragonesa ha señalado que, por el momento, solo se ha detectado la enfermedad en Cataluña "en animales salvajes, es decir, en jabalíes", y ha querido "transmitir un mensaje de tranquilidad a la sociedad y a los ciudadanos porque es una enfermedad que no se transmite a los humanos ni por contacto ni por ingerir alimentos".

La también consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha añadido que se van a realizar "dos campañas informativas muy potentes", una para "avisar y a informar a la población de que se puede consumir sin ningún tipo de problema ni limitación, la carne de porcino" y otra para concienciar a las personas de que no dejen alimentos en el monte que puedan ser ingeridos por jabalíes, ya que se estudia que esta pudo ser la causa de la infección en Cataluña, y sobre lo que hay que hacer cuando se avista un animal muerto en el medio natural.

Por otro lado, se están coordinando los Departamentos de Medio Ambiente, Agricultura, la Dirección General de Salud Pública, Emergencias o la Federación de Caza, con la que se desarrollará un protocolo para fomentar la caza de jabalíes para reducir su "superpoblación".