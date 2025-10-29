Vaquero insiste en que "la principal opción" es aprobar los presupuestos y que el calendario será "ajustado"

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado este miércoles que "la principal opción" sigue siendo aprobar los presupuestos autonómicos de 2026 y que el calendario de aprobación será "ajustado".

La también consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha recalcado que "la opción de las elecciones es la última alternativa", remitiéndose a lo que ya dijo el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, añadiendo que el Ejecutivo cree que tiene la posibilidad de tener un presupuesto actualizado con mejoras en sanidad, educación, servicios sociales, carreteras y vivienda. "Creo que merece la pena intentarlo; los presupuestos para 2026 son mejores y vamos a trabajar para que se puedan aplicar".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha señalado que a día de hoy "no hay ninguna novedad", que el Ejecutivo presentará los presupuestos "en los próximos días" y que "están preparados", constituyendo "una hoja de ruta que se ha marcado el Gobierno" para responder a las necesidades de los aragoneses en el próximo año.

El de 2026 "es un buen presupuesto" ya que incorpora una "importante" mejora de los servicios públicos, el impulso a la formación de los jóvenes, también a la actividad económica y el empleo, ha continuado Vaquero, quien confía en darlos a conocer "dentro de poco".

Ha recordado que "no siempre" se han aprobado los presupuestos a fecha 31 de diciembre y que seguirá "el calendario que corresponda: Cada día tiene su afán". Vaquero ha comentado que el Gobierno de Aragón ha esperado "mucho tiempo" a que el Ejecutivo central convoque la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que el Ministerio de Hacienda dará a conocer el dato del objetivo de déficit autonómico para 2026, necesario para presentar el presupuesto.

Sin embargo, ha continuado, el Gobierno de España "no ha colaborado" al no convocar la reunión, pero el Ejecutivo aragonés no se ha quedado "de brazos cruzados" y ha confeccionado el proyecto de ley, fijando su propio calendario, pese a que "hay una correspondencia entre las cuentas de la comunidad y las obligaciones del Gobierno de España".

También en relación al techo de gasto, Mar Vaquero ha indicado que si no pueden contar con "la colaboración" del Gobierno de España trabajarán con "las previsiones" que ya han elaborado y que el Gobierno regional averiguará los datos que no le facilite Hacienda.

"SER ÚTIL"

Respecto a los apoyos parlamentarios en las Cortes de Aragón para aprobar la ley de presupuestos, ha dicho que el Gobierno matiene su capacidad de diálogo con "cualquier formación que quiera ser útil" y quiera "contribuir a este momento de desarrollo de los servicios públicos" que "puede ser Vox o cualquier otra formación".

Vaquero ha hecho notar que "hay muchas maneras de facilitar el apoyo a los presupuestos, no tiene por qué ser expresamente", dejando claro que el Gobierno de Jorge Azcón no está de acuerdo con "la imposición de líneas rojas que no tienen que ver con los aragoneses", sino con "el ruido mediático, el rédito político y el ambiente electoral: No es lo más útil ni lo que más necesitan los aragoneses", de forma que el Gobierno regional "está pensando en proyectos de futuro y presente para Aragón sin aceptar las líneas rojas que no tienen que ver con el carácter de los aragoneses".

Por otra parte, la vicepresidenta ha comentado que el equipo de Azcón ha acompañado los anuncios de inversiones empresariales con la tramitación de los proyectos: "Queremos abandonar la política de anuncios de anteriores legislaturas", en alusión a los anuncios de inversiones de las que "hoy no se sabe nada".