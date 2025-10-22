Vaquero insta a Vox a ejercer su responsabilidad para aprobar los Presupuestos de 2026 y que se deje de comedias

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha manifestado este miércoles, en relación a los Presupuestos de 2026, que el Ejecutivo cumple con su obligación, pero la responsabilidad es también de todas las formaciones políticas. "Unos presupuestos, que donde se tienen que aprobar es en las Cortes de Aragón, donde todos los grupos políticos tienen la responsabilidad de impulsar un instrumento que sirva para mejorar la vida de los aragoneses y, con respecto a Vox también tiene que ejercer esa responsabilidad". A este grupo parlamentario le ha pedido que se deje de escenografías o comedias.

Para la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia, "la política no es un lugar donde se viene a hacer comedia, donde se viene a hacer escenificaciones y hoy me da por coger un tractor, mañana me da por coger una pataleta y pasado mañana pues me da por coger un dron. No es eso. La política es lo que Vox en este caso se tiene que plantear".

Ha agregado sobre el asesor de Vox en las Cortes de Aragón, Marcos Francoy, que vertió en redes sociales comentarios racistas y fascistas, que "no puede ser tener que haber cesado a un asesor por unas declaraciones, por unas manifestaciones que son inaceptables en Aragón. Los aragoneses no son así, no aceptan esa radicalidad, no somos una comunidad autónoma que muchísimo menos se haya caracterizado por ese tipo de estridencias".

Vaquero ha expuesto que, por el contrario, "los aragoneses lo que están pensando es en mejorar, en tener empleo, en trabajar en la formación de los jóvenes, en tener una vivienda, en seguir reduciendo las listas de espera, en tener una educación que garantice el poder elegir dónde se quiere estudiar, tener los perfiles que nos demandan las empresas para el futuro y eso es lo que propiciaría un presupuesto de 2026".

Ha remarcado que "tratar a la política como si fuera una escenografía o una comedia ni es riguroso, ni aporta nada bueno ni a la política ni desde luego a los aragoneses".

La vicepresidenta ha subrayado que la voluntad del presidente Jorge Azcón es trabajar para que haya esos presupuestos. "El compromiso que adquirió el Gobierno de Aragón, que adquirió el presidente de Aragón con los aragoneses, fue trabajar para tener un proyecto de prosperidad".

A su juicio, lo que ha transmitido el Gobierno de Aragón "ha sido rigor, responsabilidad, compromiso con los aragoneses. Mostrar comedias y estridencias no es lo que los aragoneses quieren. Y ahí es donde cada uno se tendrá que retratar".

Mar Vaquero ha detallado que "estamos trabajando desde hace meses todos los departamentos, mostrando cuáles son nuestras prioridades y cuál es el programa y la planificación para llevar a cabo en el año 2026. Hacienda tiene preparados ya estos presupuestos y creemos que mejorar la vida de todos los aragoneses pasa porque esa herramienta pueda ponerse en marcha".

Ello supone "poder desarrollar políticas de vivienda, poder mejorar servicios públicos como es la sanidad, la educación, servicios sociales, seguir impulsando la actividad económica de las empresas, creación de empleo, atracción de inversiones, es seguir llevando a Aragón a una situación de liderazgo", ha apostillado.