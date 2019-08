Vaquero (PP) rechaza "el letargo" del Gobierno de Aragón

Actualizado 28/08/2019 19:40:13 CET

La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular de las Cortes de Aragón Mar Vaquero ha criticado este miércoles que la primera sesión plenaria de las Cortes de Aragón, el 5 de septiembre, no incluya temas de impulso y control al Ejecutivo regional de Javier Lambán, afirmando que el "letargo" de este no debe impedir debatir ya asuntos ordinarios.

En rueda de prensa, Mar Vaquero ha manifestado su "disconformidad" con esta decisión de la mayoría de los portavoces parlamentarios, señalando que "esperábamos algo más de este Gobierno", tras lo que ha subrayado que, a causa de las elecciones autonómicas, las Cortes no han celebrado una sesión plenaria ordinaria desde el pasado mes de abril.

La diputada del PP ha dicho que la "parálisis" y los "problemas" de nombramientos del Gobierno no deben trasladarse al trabajo de los grupos de la oposición, destacando que "no podemos anestesiarnos" pese a las "vacaciones" del Ejecutivo. "Los problemas del Gobierno para encontrar perfiles con los que llenar su estructura no son problemas de los ciudadanos", ha advertido Vaquero.

"El PP lidera la oposición y ha estado trabajando en las iniciativas que preocupan a los ciudadanos", ha continuado Vaquero, quien ha insistido en que los "problemas personales" del Gobierno no son "las necesidades y urgencias" de los aragoneses, quienes serán "los paganos de esta parálisis".

PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

Ha recordado que el PP quería debatir el 5 de septiembre sobre temas como la prórroga presupuestaria o la reducción de impuestos, así como las infraestructuras educativas y la falta de médicos en el medio rural, exigiendo "la respuesta del Gobierno".

Mar Vaquero ha reivindicado el derecho de su grupo a "empezar a trabajar", lamentando que "lo único que sabemos es que el Departamento de Hacienda está trabajando en modificaciones de crédito para poder pagar el incremento de gasto que va a suponer la nueva estructura gubernamental".