Vaquero presenta el PETAE, un plan para autónomos y emprendedores: "Es una clave estratégica de la economía aragonesa"

La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha presentado el Plan Estratégico del Trabajo Autónomo y el Emprendimiento en Aragón (PETAE), que será, según ha avanzado, "una de las claves estratégicas de la economía aragonesa" y, además, "cumple una deuda" contraída desde 2019 con el colectivo de los autónomos del territorio.

Vaquero ha estado acompañada este miércoles por la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz, los miembros del Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón (CATA), del Consejo Asesor de Emprendimiento de Aragón, agentes sociales y directores generales como los de Trabajo, el Instituto Aragonés de Fomento y el INAEM.

"La misión del PETAE es impulsar el ecosistema del emprendimiento e incentivar la actividad de las personas que son capaces de generar empleo, las que conforman el tejido empresarial y fomentan el empleo en el medio rural", ha afirmado Mar Vaquero, apuntando que el colectivo de autónomos supone casi 100.000 personas en Aragón.

El PETAE ha sido impulsado por la Dirección General de Pymes y Autónomos mediante un amplio proceso de participación, sobre la base del trabajo del CATA y el Consejo Asesor de Emprendimiento de Aragón, con la participación de representantes de AJE Aragón, ATA Aragón, UPTA Aragón, CEPES, Instituto Aragonés de Fomento, INAEM, CEOE, CEPYME Aragón, CCOO, UGT y FAMCP.

OBJETIVOS DEL PETAE

Este plan aboga por eliminar los obstáculos que encuentran los autónomos y emprendedores en el ejercicio de su actividad, así como por implantar medidas que faciliten, fomenten y consoliden el trabajo por cuenta propia.

Los objetivos del PETAE pasan por impulsar el ecosistema emprendedor de Aragón, fortalecer la competitividad y asegurar la continuidad y sostenibilidad de la actividad de proyectos de autónomos ya en marcha. También se busca impulsar y facilitar los procesos de emprendimiento, consolidación, relevo generacional, segunda oportunidad y trabajo autónomo en el ámbito rural, para mantener la población y atraer nuevos pobladores.

El PETAE profundiza en las actuaciones puestas ya en marcha, y da respuesta a los retos de Aragón. Hasta la fecha, el Gobierno de Aragón ha desarrollado actuaciones dirigidas a apoyar el emprendimiento y a las personas trabajadoras autónomas y favorecer la competitividad.

Asimismo, se pretende fomentar el desarrollo de nuevos sectores empresariales, potenciar la internacionalización, fomentar el capital tecnológico, promover la actividad económica y el empleo en el mundo rural, potenciar la formación profesional dirigida a la empleabilidad y reforzar la seguridad y salud laboral, además de proceder a la simplificación e informatización de los procedimientos administrativos.

Para llevar a cabo todas estas actuaciones, el Gobierno de Aragón se ha apoyado en el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) con su Programa Emprender en Aragón, el Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), la Fundación Aragón Emprende, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR) o AVALIA Aragón, entre otros.

En el PETAE se reconoce el papel de la economía social como un modelo empresarial que contribuye a generar empleo estable y de calidad, promover la innovación social y reforzar la cohesión territorial. Sus fórmulas, como las cooperativas o sociedades laborales, complementan al trabajo autónomo y al emprendimiento individual, aportando valor añadido y facilitando el arraigo de la actividad económica en el territorio.

PRINCIPIOS Y EJES DE ACTUACIÓN

Los principios del PETAE son un trabajo autónomo y emprendimiento de calidad, seguro, formado, con enfoque equitativo, equilibrio territorial, cooperación y participación, con una administración efectiva, innovación e internacionalización.

También, acompañar a las personas con espíritu emprendedor, apoyar a personas autónomas y microempresas para impulsar alianzas, fomentar la innovación, el intercambio de experiencias, el emprendimiento especializado en sectores de alto potencial emprendedor, reforzar la gobernanza colaborativa o reducir los trámites administrativos y el tiempo que lleva crear una empresa y obtener las licencias y permisos necesarios.

Por otro lado, el PETAE organiza sus acciones en torno a ocho ejes: sensibilizar, acompañar, agilizar, consolidar, financiar, fomentar, formar y gobernar; e incluye la importancia de los servicios acompañamiento a las personas emprendedoras y autónomas en todos los momentos de su proyecto empresarial, y los servicios de alojamiento en los distintos viveros de empresas y centros de emprendimiento existentes en el territorio aragonés.

Del mismo modo, cuenta con herramientas de apoyo al relevo generacional o de actividad, y la consolidación del programa de Segunda Oportunidad para personas trabajadoras autónomas y personas físicas.

REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS

En el marco de este plan se incluye, igualmente, la previsión de un informe para la medición y valoración de las cargas soportadas por personas emprendedoras, autónomas y pymes, la racionalización de procedimientos administrativos y la eliminación de cargas innecesarias o accesorias.

Para ello, se tendrá una especial atención a los sectores que exigen trámites y procesos más complicados, como el agroalimentario, con licencias de apertura y registro sanitario, y se garantizará el libre acceso a las actividades económicas y su ejercicio en Aragón, lo que favorece la eliminación de barreras burocráticas.

Se prevé la creación de herramientas de apoyo, la promoción de la resolución extrajudicial de conflictos, o el apoyo financiero a través de plataformas público-privadas, adaptadas a las necesidades de autónomos y pymes, para el que también se propone un fondo de inversión autonómico para apoyar proyectos estratégicos de pymes.

INCENTIVOS FISCALES Y AYUDAS

El PETAE contempla la definición de apoyos fiscales a la iniciativa emprendedora, al trabajo autónomo y la actividad profesional dentro del ámbito competencial de la comunidad autónoma, con el objeto de promover políticas públicas en áreas como la mujer autónoma, despoblación o dependencia.

También se desarrollarán líneas de ayudas para la creación, crecimiento y consolidación de proyectos por personas emprendedoras y autónomas, y se dará continuidad al Programa para el Fomento y Consolidación del Empleo Autónomo, gestionado por el Instituto Aragonés de Empleo.

Otras cuestiones contempladas son la lucha contra la brecha de género, la territorial, la generacional, la tecnológica, la brecha de la soledad del autónomo y los instrumentos de creación y potenciación de redes, la del fracaso, con la segunda oportunidad, y la del acceso a la internacionalización para proyectos locales, en coordinación con AREX.

CULTURA PREVENTIVA

Se añade el fomento de la prevención de riesgos laborales, con el fin de garantizar la seguridad y salud laboral de las personas emprendedoras y autónomas, mediante la formación y el asesoramiento técnico, o la difusión de los principios de la Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES), entre muchas otras medidas.

Las convocatorias de subvenciones dirigidas a empresas y personas trabajadoras autónomas incluyen una puntuación adicional para aquellas entidades que formen parte de la Red Aragonesa de Empresas Saludables, así como para los autónomos que acrediten haber recibido formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales.

PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN

El CATA y el Consejo Asesor del Emprendimiento de Aragón constituirán un grupo de trabajo para dar participación a todas las entidades gestoras para la gobernanza.

Para su evaluación y seguimiento, se creará un Observatorio para realizar estudios y prospecciones del tejido productivo, así como disponer de datos e indicadores actualizados. Se elaborará un informe anual sobre el grado de ejecución del Plan.