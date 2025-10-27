Vaquero ve falta de voluntad del Gobierno de España para hacer inversiones que permitan aprovechar la energía en Aragón

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha alertado este lunes de la "falta de voluntad" del Gobierno de España para llevar a cabo las inversiones necesarias en la red de transporte de energía de forma que la que se genera en Aragón se aproveche para consumo industrial y en los hogares también en la Comunidad Autónoma. Ha comparecido en Comisión de las Cortes autonómicas a petición del Grupo Parlamentario Socialista.

"Nuestra meta ha sido equilibrar generación y consumo", ha expresado Vaquero, indicando que "Aragón lleva décadas haciendo un gran esfuerzo por generar energía renovable" y que debe servir para "impulsar" a las empresas radicadas en la Comunidad Autónoma, que necesitan inversiones en la red de transporte "que no limiten" el potencial de la región.

Ha avisado de que los proyectos vinculados a las inversiones milmillonarias anunciadas por el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, requieren 8,3 gigavatios, con 4.150 megavatios para los centros de datos, de los que el Gobierno de España ha concedido 2.250. Para el hidrógeno hay solicitados 1.650 y se han concedido 640. "¿Cómo no vamos a ser reivindicativos?", ha cuestionado la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia.

"Hay una preocupante falta de capacidad para responder a la demanda de consumo de la industria en general, mientras el Gobierno de España habla de burbuja, se está poniendo un velo opaco al desarrollo", ha continuado Vaquero, para quien el reparto de la distribución "no se corresponde al desarrollo real del territorio". El Gobierno de Aragón ha activado otra "palanca", la del hidrógeno y el biogas.

La energía "es la herramienta más transformadora que tiene Aragón y el compromiso de la DGA es convertirla en motor de la prosperidad y de oportunidades para el conjunto del territorio", ha realzado la vicepresidenta, lamentando que hay "una clara limitación" por el modelo energético del Gobierno de España "sectario e ideológico", y ha urgido al PSOE Aragón a "reivindicar la prosperidad de Aragón".

LA ENERGÍA, "UNA PALANCA ESENCIAL"

Mar Vaquero ha señalado que la energía "es una palanca esencial de transformación del futuro de Aragón" y que la renovable no se puede deslocalizar, afirmando que "igual que el agua no sobra y es fuente de riqueza permanente, también la energía es una fuente de riqueza", emplazando a defender la energía "con la misma fuerza" con que, "unánimemente", los partidos han defendido el agua para Aragón.

Aragón es "una referencia" en materia de energía renovable, ha continuado, con 13.180 megavatios de potencia instalada, una posición que se debe consolidar con medidas como "la agilización administrativa y la seguridad jurídica", apoyándose en la ley sectorial autonómica de 2024, destacando "el esfuerzo" para reforzar el personal técnico y ambiental dedicado a la inspección y análisis de proyectos, al tiempo que ha abogado por "la coordinación institucional" y la participación ciudadana.

La energía renovable es "una palanca para la competitividad industrial", ha enfatizado la también consejera de Economía, a lo que ha añadido que "pudiendo aprovechar nuestra capacidad de generación de energía nuestras empresas serán más competitivas", ya que se reducirán los costes de producción, se intensificará la descarbonización y los productos y servicios producidos en Aragón serán "más competitivos en los mercados globales". Se ha quejado de que el Estado no ha traspuesto todavía la normativa europea.

Ha realzado el "gran esfuerzo" llevado a cabo para impulsar las comunidades energéticas locales, poniendo en marcha un protocolo de colaboración con el Gobierno de España, la FAMCP, las diputaciones provinciales y el clúster de la energía para impulsar la creación de la Oficina Aragón Energía Propia, destinada a informar a municipios y comarcas.

Otro objetivo es "poner fin al desorden en materia de planificación", dotando a la Comunidad Autónoma de una planificación estratégica "única y singular, con lealtad al Gobierno de España y basada en la zonificación del territorio", para lo que en 2024 se encargó un plan energético que tuvo más de 300 alegaciones en la fase de participación pública y que está disponible en el Portal de Transparencia, un plan que "marca un antes y un después". El consumo "eficiente" de energía es otra de las palancas del Gobierno de Aragón en este sector.

PLAN ENERGÉTICO

El diputado del PSOE Darío Villagrasa ha emplazado a crear el Fondo de Solidaridad Energética, lo que la vicepresidenta quiere llevar a los presupuestos de 2026, y ha preguntado por qué no se ha implementado en 2025.

También le ha preguntado sobre el plan energético 2024-2030, señalando que hay mas de 1.500 kilómetros de líneas eléctricas que se repotencian, "Aragón no sale mal parada y está en una posición opuesta a la que el Gobierno -regional-- ha trasladado".

Por parte del PP, su portavoz adjunta, María Navarro ha realzado la atracción de inversiones, afirmando que "nunca antes habíamos tenido una revolución industrial como ahora, Aragón está viviendo uno de sus mejores momentos de la industria y se va a convertir en el hub tecnológico de Europa". "No vamos a permitir que haya un Gobierno de España que frene la inversión en Aragón", ha advertido Navarro.

Para el parlamentario de Vox Juan Vidal las renovables "no son una fuente de energía fiable", lo que afecta a los compromisos de inversiones, generándose un "caos" en el sistema elécrtico aragonés. Ha llamado la atención sobre "la saturación" de la red de distribución, del 94,3%, de forma que "todos los puntos de distribución se encuentran colapsados", señalando que no hay "una garantía eléctrica efectiva" para las inversiones multimillonarias anunciadas por el Ejecutivo regional.

En el turno de CHA, Isabel Lasobras ha apostado por "avanzar hacia un modelo energético más sostenible" que incluya "la justicia social, el equilibrio territorial y el control público", echando en falta "una estrategia clara que asegure el retorno" en el territorio, afirmando que "los beneficios escapan del territorio" que acoge estos proyectos, cuando "deben revertir aquí".

Desde Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha afirmado que el Gobierno de Aragón sigue la línea del anterior Gobierno autonómico, mostrándose "muy crítico" con la política energética y con "la alfombra roja" para la extensión de las renovables "sin orden". Ha preguntado qué ingresos ha obtenido el Gobierno de Aragón por la venta de parques de renovables y, por otra parte, ha echado en falta el impulso al autoconsumo.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha afirmado que "Aragón es el líder en generación de energía y va a ser líder en la transformación con los centros de datos", destacando la anunciada inversión de Forestalia en este ámbito por 12.000 millones de euros. "La generación de energía tiene que hacerse en el territorio", ha aseverado.