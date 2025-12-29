Vaquero ve "valiente y responsable" que Chueca recurra a la cuestión de confianza para aprobar el presupuesto

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha confiado en que la ciudad de Zaragoza "no se pare" tras la negativa del grupo municipal de Vox a aprobar los presupuestos de 2026 y ha apoyado que haya "una decisión valiente y responsable" por parte del equipo de gobierno para sacar adelante las cuentas, en referencia al anuncio de la alcaldesa, Natalia Chueca, de someterse a una cuestión de confianza vinculada al presupuesto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la también vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha dicho que "es obvio" que la decisión de Vox está motivada por la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 8 de febrero, ya que había habido "trabajo conjunto" entre ambas formaciones en las semanas previas.

Vaquero ha expresado su deseo de que los zaragozanos "tengan unos presupuestos" y que se pueda cumplir con los proyectos previstos y no frenar el actual momento de "crecimiento" económico y de los servicios públicos, que es "lo que desea cualquier responsable político".