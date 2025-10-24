El Vendemafest de Ruesca reivindica el papel de la mujer en el campo y el vino

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Ruesca celebra este sábado una nueva edición del 'Vendemafest', un evento creado en 2019 en torno al fin de la vendimia, que este año estará centrado en el papel fundamental que han jugado tradicionalmente las mujeres en el campo, bajo el lema 'Ellas'.

El objetivo de esta fiesta es "volver a la nuestro", ha indicado a Europa Press la concejala de la localidad Begoña Lorente, quien ha destacado que toda la programación, desde los conciertos, hasta la exposición e incluso la cata de vinos están protagonizadas por mujeres.

Las actividades comenzarán a las 11.00 horas con una cata de vinos que cuatro bodegas gestionadas por mujeres emprendedoras o enólogas, para las que se han completado las 50 inscripciones.

A mediodía, los asistentes disfrutarán de una comida popular, antes de que, por la tarde, se abra un mercado artesano con productos de la zona, un taller infantil, un concurso de fotografía y la exposición 'Ellas son campo', de Noemí Rodrigo Sabio, compuesta por 15 paneles que muestran a mujeres en actividades agrarias. Vecinos de Ruesca también escenificarán labores de la vendimia tradicional.

Una vendimia que, este año, "no ha ido mal", ha señalado Lorente, ya que a pesar de que los viñedos de la zona sufrieron una granizada fuerte a finales de agosto que "destrozó bastante", no afectaron demasiado a la cosecha y se pudo mantener la calidad de la uva, aunque la fruta sí que fue más perjudicada.

IXEYA O KOMANDO KOMARE PONEN LA MÚSICA

La música empezará a las 18.00 horas, con el dúo folk aragonés Ixeya, a las que seguirán MammaCool Funk Orchestra. Por la noche, las protagonistas serán las feministas zaragozanas Komando Komare con su espectáculo 'Flamenco estrógeno' y la fiesta terminará de madrugada con DJ Lagarta. En ediciones anteriores, han contado con algunos de los grupos más populares de la escena aragonesa, como La Ronda de Boltaña o Los Artistas del Gremio.

A pesar de que Ruesca está entre los pueblos más pequeños de Aragón, con poco más de 60 habitantes, el 'Vendemafest' es una ocasión que reúne a muchas personas del municipio que viven en Zaragoza y a vecinos de localidades cercanas, especialmente durante la tarde y la noche.

El 'Vendemafest' es la fecha central de la programación lúdica y cultural del otoño en Ruesca, que comenzó el pasado 19 de octubre con un concierto de música de cámara a cargo de la Banda de Música de la Sierra de Algairén.

Las actividades de otoño concluirán el 8 de noviembre, a las 18.30 horas, con la representación de la obra de teatro 'No sólo duelen los golpes', de la actriz y activista Pamela Palenciano, que aborda las violencias machistas.

El 'Vendemafest' está organizado por el Ayuntamiento y por la Asociación de Desarrollo Local de Ruesca, con el apoyo de Bodegas San Alejandro y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).