Vendidas 171 series del 23.112, primer quinto premio del Sorteo de Navidad, en Andorra (Teruel) y Zaragoza

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 23.112, primer quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, dotado con 60.000 euros a la serie ha caído en Andorra (Teruel), donde en la administración número 1 se han vendido 150 series. También se han vendido 20 series en la administración número 7 de Zaragoza y otra serie en la administración número 78 también de la capital aragonesa.

Ha sido uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario y ha sido cantado a las 10.34 horas horas en el primer alambre de la cuarta tabla.

También se ha vendido en Granada, Bilbao, Plasencia, Barcelona, Castro Urdiales, Campo de Criptana, Usurbil, San Pedro del Pinatar, Béjar, Manises, Palma de Mallorca, entre otros.