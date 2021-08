El vicepresidente de la DPT visita los colegios de Los Olmos, La Codoñera y Valdeargorga

TERUEL, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel, Alberto Izquierdo, ha visitado esta semana las escuelas de las localidades de Los Olmos, La Codoñera y Valdealgorfa, que forman parte del centenar de colegios en los que se van a realizar obras de mejora gracias al convenio suscrito entre la DPT y el Gobierno de Aragón.

"La educación en el medio rural es una inversión fundamental" de las administraciones públicas, ha afirmado el vicepresidente provincial, quien ha añadido que para que sea de calidad debe contar con una infraestructura adecuada, ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

El convenio entre la DPT y el Gobierno de Aragón contempla 104 actuaciones en las que se invertirán 850.000 euros, de los que la Diputación de Teruel aporta 550.000 euros, después de decidir el equipo de gobierno incrementar "de manera contundente" la dotación de este año, ha señalado el vicepresidente provincial, al pasar de los 300.000 a los 550.000 euros.

Este aumento ha sido posible por la mayor disponibilidad económica de la institución provincial tras la suspensión de las reglas fiscales que aprobó el Gobierno de España. A esta aportación se suman los 300.000 euros del Gobierno de Aragón.

El objetivo es realizar obras de reforma, mejora y sustitución para la adecuación de espacios, el acondicionamiento de aseos, arreglos en patios, actuaciones en carpintería, en los tejados o en el exterior, así como trabajos de electricidad.

Izquierdo ha querido destacar el esfuerzo que se ha estado haciendo estos dos últimos años para acometer obras que solucionen problemas urgentes: "No se trata solo de tapar goteras, sino que hemos podido ayudar a realizar obras con importes mayores y que eran urgentes", ha dicho.

El vicepresidente provincial ha recordado el caso de Ráfales, que contaba con una escuela muy antigua y "en dos anualidades hemos sido capaces de mejorarla para que los niños de esta localidad la puedan disfrutar", ha indicado el vicepresidente de la DPT.

REPARACIONES Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES

La actuación en la escuela de Los Olmos está destinada a la reparación de redes de agua, mientras que en La Codoñera se actuará en la cubierta y carpintería exterior. En el caso de Valdealgorfa, han solicitado financiación para cerrar la pista polideportiva ya que contaba con techo, pero no con paredes y es el único espacio con el que cuentan los niños del colegio para hacer deporte en invierno.

Además de las obras en los centros educativos, estos municipios han apostado por utilizar la financiación extra de este año que ofrece la Diputación de Teruel para reparar instalaciones deportivas, entre otras iniciativas.

Así, la alcaldesa de Los Olmos, Nuria Espallargas, ha explicado que con las dos convocatorias de subvenciones del Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación de Teruel, que suman más de 170.000 euros, han acondicionado la piscina municipal, colocado un vallado en uno de los depósitos para cumplir la normativa y asfaltado la zona de la entrada del pueblo, además de prácticamente concluir el cambio de alumbrado público a led.

Izquierdo ha visitado las piscinas junto al diputado de Agricultura y Ganadería de la DPT, Antonio Pérez, y diversos representantes municipales.

Espallargas ha avanzado, además, un nuevo proyecto en el que trabajan, relacionado con el turismo astronómico, con el que quieren aprovechar las posibilidades que ofrece la zona alta del municipio para instalar un observatorio y mirador, y tematizar el entorno.

"Para ello contamos con la inestimable y desinteresada colaboración del padre Fernando, del Convento del Olivar", ha contado la alcaldesa, que ha calificado la iniciativa como un "proyecto ilusionante de futuro".

MEJORAS EN LA CODOÑERA

En el caso de La Codoñera, el Ayuntamiento ha dedicado el POS de 2020 y de 2021, unos 133.000 euros, a adecuar la zona de vestuarios y duchas del complejo deportivo, además de mejorar los accesos y suprimir barreras arquitectónicas.

Además, está previsto acometer obras de mejora en varias zonas de este municipio, ha apuntado la alcaldesa, María José Pascuala Gastón, como es el acceso peatonal al consultorio médico, con la construcción de una acera o la adecuación de los jardines y la replaceta exterior para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad.

El POS también permitirá mejorar la iluminación de determinadas zonas de la localidad que contaban con luz deficiente, así como reforzar el muro de una calle afectado por las tormentas. "Estábamos esperando contar con fondos para acometer obras como estas de gran envergadura, y solo así ha sido posible", ha explicado la regidora.

Por su parte, en Valdealgorfa, van a aprovechar la financiación de la Diputación de Teruel de las dos convocatorias del Plan de Obras y Servicios, 231.000 euros, para realizar obras de reparación completa en varias calles, solucionar un problema de humedades de una vivienda a causa de un mal drenaje de un jardín y cambiar luminarias por led en una parte del municipio.

Además, también cuentan con presupuesto para equipar el 'Local del cableado', que acoge el salón social, un espacio que se alquila para celebraciones, y que se va a dotar con una barbacoa y fregadera.

Parte de las mejoras llevadas a cabo en algunas calles, donde se ha renovado de manera completa las redes de saneamiento y abastecimiento, así como el pavimento, comenzaron a realizarse con anteriores subvenciones de la DPT.

Sin embargo, no habían podido completarse al no ser suficientes las partidas de las que se había dispuesto hasta el momento. "Ahora vamos a poder completar muchas obras que teníamos pendientes porque no teníamos presupuesto para acometerlas", ha apuntado el alcalde, Ángel Antolín.