Víctor Juan presenta este martes en la Diputación de Zaragoza su nuevo libro 'Prandium amicorum'

El escritor zaragozano Víctor Juan presenta este próximo martes en la DPZ 'Prandium amicorum'. - DPZ

ZARAGOZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza acogerá este martes, 14 de abril, a las 19.00 la presentación del nuevo libro del profesor de la Universidad de Zaragoza y director del Museo Pedagógico de Aragón Víctor Juan, 'Prandium amicorum'.

El acto se enmarca dentro del ciclo 'Presentaciones con encanto' que organiza la Diputación de Zaragoza y de los actos organizados con motivo del Día del Libro y tendrá lugar en el antiguo salón de plenos --acceso por la calle Cinco de Marzo, 8--, con entrada libre hasta completar el aforo.

El autor estará acompañado del diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre. Además, contará con la presencia del escritor Luis Alegre y la actriz Marisol Aznar, dos de los 30 amigos que forman parte de este falso libro de cocina que en realidad es un tratado de amistad.

Latorre destaca que "Víctor Juan escribe las semblanzas de sus amigos y menciona a muchas otras personas que son una suerte de patrimonio común. Aunque a veces parece que estamos solos, que sufrimos y somos felices en solitario, no hay nada más lejos de la verdad".

Así, apunta que "el índice onomástico de más de quinientos nombres con el que concluye el libro pone de manifiesto que somos quienes somos por los demás, que estamos donde estamos porque nos alentaron y nos tendieron la mano cuando el camino se endurecía".