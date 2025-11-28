La VIII edición de la Biblioteca Humana abordará el edadismo y contará con una monja y un 'influencer'

Archivo - La Biblioteca Humana de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza organiza este sábado la octava edición de la Biblioteca Humana, que este año se trasladará a la Biblioteca Municipal Benjamín Jarnés del Actur con diez "libros humanos" que abordarán cuestiones como el edadismo, varios tipos de discapacidad, el alcoholismo, la religión --con una monja-- o la vida de los 'influencers'.

La Biblioteca Humana, que tendrá tres sesiones desde las 11.00 a las 14.00 horas, es un espacio que permite a quien participa "leer" a personas pertenecientes a realidades concretas para romper con prejuicios y estereotipos que permanecen vivos en la sociedad, ha informado el Consistorio zaragozano.

En esta edición, serán diez los libros humanos y temáticas que se abordarán: edadismo, discapacidad sensorial --ceguera--, discapacidad motórica, alcoholismo, nuevas tecnologías --'influencer'--, discapacidad intelectual, mundo gitano, religión --con una monja--, LGTBIQ+ --con la visión de una persona transexual-- y acoso escolar.

El lema de esta iniciativa es 'unjudge someone' un juego de palabras que se traduce al español como "desjuzga a alguien", para mejorar la convivencia entre personas de diferentes círculos sociales.

En esta cita con la Biblioteca Humana participarán la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y la concejal de Educación, Paloma Espinosa. Ambas ya han recalcado la importancia de visibilizar realidades muchas veces lejanas al día a día de los ciudadanos y que, sin embargo, están más cerca de lo que parece.

'Human Library', nacido en Dinamarca hace ya un cuarto de siglo, es un proyecto cuyo reto es dar voz a las personas para conversar con ellas y acabar con las ideas negativas preconcebidas, prejuicios y estereotipos que se tienen hacia otros miembros de la comunidad.

Cada libro humano se dota con un título y una imagen, como si fuera una portada de un libro, tras lo cual casi siempre hay una historia que rompe un estereotipo.

La persona que pide escuchar la historia también puede realizar cualquier duda o pregunta que se le ocurra, estableciéndose un acercamiento, basado en la empatía y el diálogo.

Cada libro humano cuenta su historia a un número limitado de oyentes que van desde 1 a 7, durante un periodo aproximado de 30 minutos. De esta forma se pretende conservar la atmósfera íntima del evento y de la propia historia de los libros.

TRAYECTORIA EN ZARAGOZA

En Zaragoza, se han celebrado ya siete ediciones de Biblioteca Humana que ha conseguido reunir a más de 1.350 personas entorno a 91 libros humanos, que consiguieron que la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza resultase finalista en la VI edición del Sello de Calidad del Consejo de Coordinación Bibliotecaria, del Ministerio de Cultura, en 2022.

El Sello CCB distingue proyectos innovadores de bibliotecas dependientes de las distintas administraciones, que dan visibilidad a las bibliotecas y que puedan servir como modelos de buenas prácticas.

Además, el artículo 'Biblioteca Humana: rompiendo muros invisibles desde la biblioteca' fue seleccionado como buena práctica para su publicación en la web y en las actas del XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrado a principios de este mes en Granada.