Villagrasa (PSOE) afirma que Azcón (PP) "intenta contraponer los intereses de Zaragoza a los del medio rural"

ZARAGOZA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha afirmado este miércoles que el presidente del PP regional y alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, "ha intentado, constantemente, contraponer los interereses de Zaragoza a los del medio rural". Villagrasa ha participado en la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de los socialistas.

Tras la visita de Azcón a la Comarca de Los Monegros, Villagrasa ha dicho que "es bueno que, en política, el adversario se alegre cuando hay noticias positivas", en alusión a las futuras obras de instalación de la tubería de Valdurrios --en los Monegros oscenses-- para poner en riego 6.000 hectáreas de cultivo.

"Hoy hemos podido ver cómo el líder del PP ha hecho una visita turística a los municipios de Monegros y ha hablado de deterioro del medio rural: No cabe sino creer que a Azcón no le han pasado bien los datos o no ha estudiado lo suficiente porque los 730 municipios que no somos la capital estamos orgullosos, se ha trabajado mucho en el desarrollo rural", ha aseverado.

A esto ha añadido que "quien cerraba escuelas y consultorios era el Gobierno de Rudi, quien fomentaba los colegios concertados era el PP" y "quien ha reivindicado la autonomía municipal multiplicando por dos el Fondo de Cooperación Municipal ha sido Lambán, quien ha invertido en Infantil y Secundaria ha sido el PSOE y quien cree en las potencialidades del medio rural es un partido ampliamente municipalista y con representación en todas las instituciones".

Ha criticado al presidente de los populares aragoneses al mencionar la 'rebelión de los alcaldes' que lideró Azcón en 2020 -como vicepresidente de la FEMP--, cuando "cogió un AVE a Madrid y decidió hacerse una foto en la escalinata del Congreso", también "el cuestionamiento del reparto de los fondos europeos" o la actitud de "mirar de reojo cuando ocurren cosas positivas en el medio rural".

SOLIDEZ Y FORMALIDAD

"Todavía tenemos un año para seguir trabajando desde todas las instituciones", ha dicho Villagrasa, en alusión a las elecciones municipales y autonómicas de 2023, afirmando que el cuatripartito del Gobierno de Aragón "ha demostrado solidez y formalidad" durante toda la legislatura.

"Hace tres años, cuando suscribimos el acuerdo de gobierno, muchos partidos creían que íbamos a fracasar, que el Gobierno tenía fecha de caducidad", pero "sus malos deseos para el interés de Aragón no solo no se han cumplido, sino que el cuatripartito, de manera pactada y seria, ha podido demostrar cómo se invierte en educación y en servicios sociales, lejos de la propaganda de corneta del PP".

El dirigente del PSOE regional ha destacado del Gobierno de Javier Lambán la contratación de profesionales sanitarios, la cobertura sanitaria en el medio rural y la construcción de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz. "Frente a los coqueteos" del PP con las privatizaciones, ha señalado Villagrasa, el PSOE apuesta por "los servicios públicos de calidad en el medio rural y las políticas de cohesión, equidad e igualdad para todos los aragoneses".

Además, ha considerado que la legislatura no solo ha estado marcada por la pandemia, la crisis y la guerra de Ucrania, sino que el Gobierno de Lambán "ha dicho la verdad en todo momento a los ciudadanos", a lo que se suma "su marcado carácter social, alejado de todas las etiquetas injustas de la derecha" y que "ha sabido gestionar de manera notable la economía", resaltando que Aragón tiene "un clima perfecto para invertir", en alusión a la paz social.

"Tenemos que seguir trabajando para que siga existiendo empleo de calidad y vayamos disminuyendo no solamente el paro juvenil y femenino, sino todas las cifras del paro", ha continuado Darío Villagrasa.

El dirigente socialista ha expresado que Javier Lambán "defiende Aragón por encima de todos y de todo, un Aragón basado en el pacto, en el consenso, en las potencialidades de nuestra tierra, un Aragón que tenemos que seguir construyendo".